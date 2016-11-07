Москва, 8 ноября, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Информация о том, что руководство партии «Единая Россия» якобы запретило депутату Госдумы, экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской делать публичные заявления после череды скандалов, связанных с её медийной активностью, не соответствует действительности. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев, передаёт телеканал «ТВ Центр».

Politrussia.com Наталья Поклонская

Помощник Натальи Поклонской также назвал данную информацию чьей-то выдумкой. «Это какая-то глупость, я не знаю ни про какие запреты. Наталья Владимировна сегодня свободно общается со СМИ по соцсетям, так что это чья-то выдумка. Эти сообщения не стоят внимания», — сообщил он радиостанции «Говорит Москва».

Вместе с тем член президиума «Единой России» Франц Клинцевич в интервью радиостанции высказал мнение, что подобный запрет был бы закономерным, и при встрече он сам бы сделал замечание Наталье Поклонской. «Я бы сказал: слушай, ты сегодня не представляешь саму себя, ты представляешь фракцию, и надо следить, слово не птица, вылетит, и не поймаешь. Журналисты понесут это слово», — отметил депутат.

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Напомним, ранее издание Znak.com сообщило со ссылкой на источники, что в «Единой России» последние неоднозначные высказывания Натальи Поклонской вызвали «бурное негодование» и депутату было настоятельно рекомендовано на ближайшее время воздержаться от любых медийных выступлений.

Как передавало ИА REGNUM, ранее депутат от Крыма Наталья Поклонская написала обращение в прокуратуру с просьбой проверить, не оскорбляет ли чувств верующих новый, ещё не вышедший фильм Алексея Учителя «Матильда». При этом экс-прокурор Крыма созналась, что сама фильм она не смотрела.

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Также недавно в эфире радио «Вести.fm» Наталья Поклонская неверно процитировала произведение Александра Грибоедова «Горе от ума», приписав слова из него русскому полководцу Александру Суворову. «Служить хочу, да прислуживать тошно», — заявлял, по мнению депутата, великий полководец.

На минувшей неделе неоднозначную реакцию в обществе вызвал пост Натальи Поклонской в LiveJournal, в котором депутат поставила в один ряд «извергов двадцатого столетия», проливших «море человеческой крови», Адольфа Гитлера и Владимира Ленина.

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