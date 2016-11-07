Белград, 8 ноября, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Первый вице-премьер-министр и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил о провале очередной попытки односторонне отделившегося от республики края Косово вступить в Международную организации уголовной полиции (Интерпол), передаёт «Радио и телевидение Сербии».

Косово

«Несмотря на то, что Косово в течение нескольких месяцев готовилось и направило ноты всем государствам-членам, Генеральная ассамблея Интерпола отклонила все запросы о включении в повестку дня сессии дополнительных пунктов о приёме в членство», — сообщил Ивица Дачич.

По его словам, таким образом было ещё раз подтверждено, что односторонние шаги Косово по получению членства в международных организациях не находят значительной поддержки. Как считает глава МИД, это является «результатом большой дипломатической активности правительства Сербии».

Напомним, что Косово подало заявку на вступление в Интерпол ещё в апреле 2015 года, однако Исполнительный комитет организации до настоящего времени её не принял.

Также в прошлом году Приштина подавала заявку на членство в ЮНЕСКО, чему активно противодействовал Белград. В ходе голосования на Генеральной конференции ЮНЕСКО 9 ноября в Париже для принятия положительного решения не хватило голосов четырёх государств-членов организации. Заявку Косово поддержали 92 страны-участницы ЮНЕСКО, 50 выступили против, ещё 29 стран воздержались.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.