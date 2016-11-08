Пермь, 8 ноября, 2016, 04:09 — ИА Регнум.



Виталий Попов Регистрация на съезд «В защиту культурного наследия». Пермь, 5 ноября 2016 года

5 ноября в Перми прошёл гражданский съезд «В защиту культурного наследия». Инициаторами и организаторами съезда выступили представители творческого, научного и образовательного сообществ города, в качестве гостя в его работе принял участие министр культуры Пермского края Игорь Гладнев. Деятели культуры и искусства, образования и науки, члены общественных организаций собрались, чтобы обсудить пути решения проблем в области культуры, сделать заявку на альтернативную информационную повестку дня и избрать гражданский комитет в защиту культурного наследия. В гражданском съезде приняли участие более 100 человек.

Основными докладчиками съезда выступили заместитель декана филологического факультета ПГНИУ по учебной работе, кандидат филологических наук Илья Роготнев, художественный руководитель «Пермского театра «У Моста», заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Федотов, директор художественного училища, заслуженный работник культуры РФ Георгий Сметанин, доктор исторических наук, профессор кафедры общей отечественной истории ПГНИУ Михаил Суслов, член Президиума международного сообщества писательских союзов, секретарь Союза писателей России Игорь Тюленев, доктор филологических наук, председатель пермского отделения Всероссийского общества Ф.М. Достоевского, преподаватель Пермской духовной семинарии Олег Сыромятников, председатель пермского отделения общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Алексей Мазуров.

В поддержку пермского гражданского съезда с видеообращением, записанным в Москве, выступил народный артист России, кинорежиссёр, президент Международного форума «Золотой витязь», заместитель председателя Общественного совета Минкультуры РФ, член Патриаршего Совета по культуре Николай Бурляев. В своём обращении он, в частности, затронул недавнее выступление Константина Райкина на съезде Союза театральных деятелей.

Бурляев также рассказал о значении общественных органов в деятельности министерства культуру. Так, общественному совету при министерстве культуры удалось предотвратить выделение двух миллиардов рублей на «инновационные» центры культуры, концепцию которых разрабатывала заместитель директора британского совета. В задачи проекта входило «создание нового пассионарного россиянина — агента политических перемен». Общественному совету в министерстве удалось показать на примере Украины, к чему приводит западное кураторство развитием культуры, и остановить сомнительный проект.

С подписанием президентом РФ в 2014 году «Основ государственной культурной политики», по мнению Бурляева, государство стало поворачиваться к корням, истокам нашего общества, которые зиждутся на духовно-нравственных основах русской культуры и культуры всех народов России и мира. Однако остаётся немало тех, кто не хочет ограничивать свою деятельность ни документами, ни морально-этическими нормами, не заботясь о том, как их творчество воздействует на ещё не окрепшие души. Господин Бурляев считает, что в театры должны быть возвращены художественные советы, которые не мешали в советское время выпускать гениальные спектакли ни Товстоногову, ни Эфросу, ни Любимову, ни Станиславскому.

При этом эти худсоветы должны состоять не из «касты неприкасаемых» и «прикормленных» критиков, которые узурпировали «Золотую маску», и проводят ущербную патологическую политику в интересах группки людей. В худсоветы должны войти зрители, любящие театр, из учителей, медиков, правоохранительных органов, которые рассмотрят постановку в интересах правопорядка и на наличие различных этических и психических девиаций. Пришло время консолидировать общество и установить контроль за культурной деятельностью. Николай Бурляев закончил своё приветствие пермскому съезду «В защиту культурного наследия» словами Николая Гоголя: «Сейчас идет бой, самый главный бой — за душу человека. И мы не должны проиграть его. Мы должны передать Великое Отечество достойным потомкам».

Филолог, доцент кафедры русской литературы Пермского государственного национального исследовательского университета Илья Роготнев в установочном докладе отметил, что вопросы культуры и культурной политики в последние годы приобрели стратегический характер, отечественное культурное наследие обсуждается не только внутри страны — проблемы духовности и ценностей российского общества вызывают пристальное внимание мировых СМИ. Поэтому забота о культуре становится долгом ответственного гражданина. Докладчик заявил, что в России и других странах создаются «культурные гетто» — искусственные зоны примитивной культуры. Национальная интеллигенция, по словам Роготнева, обязана выводить народ из искусственных гетто в высокую мировую культуру, в подлинную философию, в настоящее искусство.

Виталий Попов Выступление Игоря Гладнева на съезде «В защиту культурного наследия». Пермь, 5 ноября 2016 года

В своём приветственном слове к делегатам съезда министр культуры Пермского края Игорь Гладнев подчеркнул важность гражданского объединения с тем, чтобы донести мнение общества о векторе культурной политики до тех, кто принимает решения в области культуры. Министр напомнил, что культура — это фактор сплочения общества, способ передачи традиций и основополагающих ценностей благодаря которым создавалось и укреплялось наше государство. При этом все члены общества должны чувствовать свою ответственность за культуру как сферу человеческого бытия, которая и формирует у человека способность различать «что такое хорошо, а что такое плохо» на уровне общих традиционных ценностей, связанных с духом и нравственностью.

Гладнев подчеркнул, что главной миссией культуры сейчас является сохранение классического культурного наследия, но не только нашей многовековой культуры, но и культуры всех народов мира: «Это один из важнейших вызовов. Невероятно важно донести до сознания современника Гомера, Софокла, Еврепида. Важно, чтобы сегодня Сервантес стал живым человеком, а Дон Кихот стал тем, над судьбой которого плачут. Мы являемся приемниками великих традиций и в этом смысле выполняем охранительную функцию. При этом справедливость, правда и любовь, которые обращены к тем, кто нуждается в помощи и поддержке — вот самое главное, что должно составлять смысл и сущность культуры».

Подчёркивая важность произошедшего на съезде объединения, министр сказал, что, по его мнению, голос абсолютного большинства наших граждан должен быть в обязательном порядке услышан и учтён и чиновниками при формировании государственной культурной политики, и художественными руководителями театров и их режиссерами. Министр рассказал о том, что намерен создать художественные советы в учреждениях культуры, которые бы учитывали мнение большинства нашего общества.

Виталий Попов Выступление Сергея Федотова на съезде «В защиту культурного наследия». Пермь, 5 ноября 2016 года

Художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов рассказал о значении русского психологического театра для всей мировой культуры и популярности русской театральной школы в Европе. Также он напомнил собравшимся про культурную политику Марата Гельмана, которая реализовывалась в Перми несколько лет. Назвав этот период «пеной» и пустым пиаром, он отметил, что «эпоха Гельмана закончилась». Он обратил внимание на разобщенность деятелей культуры и неуменение сообща отстаивать важные вещи. «Назрела уже давно необходимость создать гражданский комитет, который бы представлял общественность региона и мог бы действовать в ответ на различные события, происходящие в нашем родном Пермском крае», — сказал Сергей Федотов.

Виталий Попов Выступление Алексея Мазурова на съезде «В защиту культурного наследия». Пермь, 5 ноября 2016 года

Председатель пермского отделения общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Алексей Мазуров отметил, что традиционное семейное воспитание является одним из основных факторов формирования национальной идентичности и в рамках выполнения данной задачи оно неотделимо от образования и культуры. Он обратил внимание собравшихся на то, что уже много лет одни и те же силы пытаются разрушать эти сферы и сегодня можно оценить результаты. Например, всероссийское исследование детских рисунков показало, что в сознании наших детей сегодня отсутствуют не только национальные герои, но и позитивное представление о будущем. Выступающий рассказал, как эту проблему пытается решать представляемая им организация.

Виталий Попов Выступление Юрия Торохова на съезде «В защиту культурного наследия». Пермь, 5 ноября 2016 года

Сценарист, кинорежиссер, кинопродюсер Юрий Торохов поднял вопрос о создании художественных экспертных и общественных советов, которые бы определяли, достойна ли та или иная постановка того, чтобы она демонстрировалась в государственном театре за бюджетный счёт, или её постановщики должны искать для показов частные спонсорские деньги. Особенно это касается тех постановок или фильмов, которые содержат провокативные или оскорбительные элементы.

Виталий Попов Выступление Игоря Тюленева на съезде «В защиту культурного наследия». Пермь, 5 ноября 2016 года

Секретарь правления Союза писателей России Игорь Тюленев рассказал о прошедшем на днях Всемирном русском соборе и поднял проблему освещения патриотических мероприятий в СМИ. По его словам, даже очень крупные события, связанные с патриотической повесткой дня, до сих пор получают ничтожно малое внимание журналистов и, следовательно, общественности.

Виталий Попов Выступление Равиля Исмагилова на съезде «В защиту культурного наследия». Пермь, 5 ноября 2016 года

Председатель пермского отделения Союза художников Равиль Исмагилов выразил сожаление о том, что сейчас нет художественных советов, и поддержал идею их воссоздания, поскольку они не допускали появления в городском пространстве непрофессиональных и бездарных работ — такого в советское время нельзя было и представить. По мнению Равиля Исмагилова, хотя эпоха Гельмана и прошла, но её наследие осталось: музей современного искусства продолжает получать огромные бюджетные средства. При этом в Перми нет площадки, где можно было бы показать картины именитых пермских художников, а тем более современные работы.

В заключительной части съезда по решению делегатов был избран гражданский комитет «В защиту культурного наследия», в который вошли:

Илья Роготнев, заместитель декана филологического факультета ПГНИУ по учебной работе, кандидат филологических наук, доцент;

Сергей Федотов, художественный руководитель «Пермского театра «У Моста», Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ;

Георгий Сметанин, директор художественного училища, Заслуженный работник культуры РФ;

Михаил Суслов, доктор исторических наук, профессор кафедры общей отечественной истории ПГНИУ;

Игорь Тюленев, член Президиума международного сообщества писательских союзов, секретарь Союза писателей России;

Олег Сыромятников, доктор филологических наук, председатель пермского отделения Всероссийского общества Ф.М. Достоевского, преподаватель Пермской духовной семинарии;

Алексей Мазуров, председатель пермского отделения общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление»;

Равиль Исмагилов, председатель пермского отделения Союза художников России;

Раиса Зобачева, директор гимназии им. С.П.Дягилева, заслуженный учитель России;

Раиса Маматова, журналист, лауреат всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» и других журналистских конкурсов;

Александр Быков, специалист по патриотическому воспитанию пермского краевого центр военно-патриотического воспитания

Р.Д. Зобачёва, директор гимназии им. С.П.Дягилева, заслуженный учитель России

А.В. Быков, специалист по патриотическому воспитанию пермского краевого центр военно-патриотического воспитания.

Участники съезда делегировали гражданскому комитету полномочия организовывать альтернативную экспертную среду, альтернативные медиа, альтернативные культурные события и вести диалог с государственной властью, бизнесом и гражданским обществом от лица широкой коалиции деятелей культуры, работников образования и общественников. По итогам работы пермского гражданского съезда была принята резолюция.

Р Е З О Л Ю Ц И Я

пермского гражданского съезда

«В защиту культурного наследия»

1. В условиях, когда в обществе катастрофически падает уровень культуры и образования, когда происходит отчуждение молодого поколения граждан от высокого культурного наследия, когда очевидно низкопробные образцы творчества вытеснили всё, что имеет отношение к сложности и духовности, — в этих условиях особенно серьезна ответственность деятелей культуры и искусства перед страной и народом. Деятели культуры не имеют права следовать сложившимся тенденциям на опрощение, опошление, осквернение отечественной культуры. Мы имеем не только право, но и обязанность сохранять и восстанавливать высокую культурную норму, жестко требовать от государства содействия этому процессу, а от отдельных деятелей культуры — соответствия.

2. Уже много лет мы наблюдаем, что в нашей, якобы свободной и независимой, медиасфере, а также экспертной среде утвердилось тоталитарное доминирование специфических групп, объявляющих все альтернативные мнения «маргинальными», «невежественными», «проплаченными» и т. д. Тоталитарно мыслящее меньшинство от культуры агрессивно утверждает в качестве нормы демонстрацию сексуальности, воспевание девиаций, глумление над национальными гражданскими ценностями, поругание религиозных святынь — иными словами, в качестве нормы утверждается аномалия. Мы выражаем готовность организовать альтернативную экспертную среду, готовую спокойно и профессионально отстаивать ценности патриотизма, духовности, морали, готовность работать в направлении формирования мощного пула патриотических СМИ, в которых остро нуждаются регионы, особенно Пермский край.

3. Признавая культурную политику неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности, мы требуем от бюрократии соответствующих действий. Принятые «Основы государственной культурной политики» должны быть реализованы в новых институциях, в новых указах, в новой системе приоритетов. Инфраструктура культуры и образования должна быть поднята из руин, а маргинальные течения в искусстве должны быть лишены привилегированного положения. Академические коллективы, государственные музеи и закрепленная за ними материальная база должны использоваться для приобщения граждан к культурному наследию.

4. Мы учреждаем гражданский комитет «В защиту культурного наследия», которому делегируем полномочия:

1) организовывать альтернативную экспертную среду, альтернативные медиа, альтернативные культурные события;

2) вести диалог с государственной властью, бизнесом и гражданским обществом от лица широкой коалиции деятелей культуры, работников образования и общественников.