Санкт-Петербург, 8 ноября, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ определит, могут ли правообладатели требовать с продавца контрафактного диска Стаса Михайлова, стоимостью в 75 рублей, компенсации в 900 тысяч рублей. 8 ноября в открытом заседании КС рассмотрит дело о проверке конституционности статей 1301, 1311 и пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ. Рассмотрение дела инициировано запросами Арбитражного суда Алтайского края.

Ksrf.ru Главный зал КС РФ

Как сообщили в КС, в производстве Арбитражного суда Алтайского края находятся два иска, по которым правообладатели требуют взыскать с предпринимателей значительные суммы компенсации за нарушение авторских и смежных прав и незаконное использование товарного знака. Сделать это им позволяют указанные нормы ГК РФ.

Оспариваемые статьи Гражданского кодекса дают правообладателю право вместо возмещения убытков требовать от нарушителя компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей.

В первом случае ЗАО «Аэроплан» хочет взыскать с нескольких барнаульских предпринимателей суммы от 50 тыс. до 60 тыс. рублей за нарушение исключительного права на товарные знаки, воспроизводящие персонажей мультсериала «Фиксики». Набор игрушек с использованием этих образов продавался за 200 рублей.

Во втором случае за продажу контрафактного диска с песнями Стаса Михайлова бывшему индивидуальному предпринимателю Юлии Любивой грозит выплата по суду почти в 900 тысяч рублей. За сам контрафактный диск Любива получала лишь 75 рублей.

По мнению заявителя, взыскание таких больших компенсаций без учета фактических обстоятельств правонарушения и имущественных потерь не отвечает принципам разумности и справедливости. Кроме того, оно ограничивает конкуренцию и свободу экономической деятельности и влечет крайне неблагоприятные последствия для малого бизнеса. Поэтому Арбитражный суд Алтайского края просит признать оспоренные нормы Гражданского кодекса не соответствующими Конституции.