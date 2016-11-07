Лансинг, США, 7 ноября, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Президент США Барак Хуссейн Обама проголосовал досрочно на выборах президента США. Об этом сам Обама заявил сегодня, 7 ноября, выступая в штате Мичиган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ринг

Обама заявил, что досрочно проголосовал за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. «Я уже голосовал, и я проголосовал за Хиллари Клинтон», — сказал Обама.

Избирателям Обама посоветовал последовать его примеру.

Процедура досрочных выборов в США довольно распространена и многие избиратели ею пользуются. Более 40 млн граждан США уже проголосовали на выборах.

Выборы президента США пройдут 8 ноября. Основная борьба развернется между кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Разрыв между кандидатами минимальный. Все решится голосованием в колеблющихся штатах — Флориде, Пенсильвании, Огайо и Северной Каролине.