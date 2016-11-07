Тегеран, 7 ноября, 2016, 23:56 — ИА Регнум. 8 ноября правительство Ирана подпишет предварительный контракт с французской корпорацией Total SA на разработку месторождения природного газа. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV со ссылкой на источник в министерстве нефти ИРИ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Стоимость сделки оценивается в $6 млрд. Инвестиции пойдут на разработку 11 фазы крупнейшего в исламской республике газового месторождения Южный Парс. Подписантом соглашения со стороны Тегерана выступит National Iranian Oil Company (NIOC).

Французская корпорация будет разрабатывать Южный Парс в консорциуме с государственным энергетическим холдингом КНР — China National Petroleum Corporation (CNPC) и иранской Petropars. На 11 фазе месторождения Южный Парс планируется производство сжиженного природного газа, который будет поставляться потребителям в ЕС и КНР.

По оценке источника в иранском энергетическом ведомстве, итоговый документ с Total будет подписан через полгода. Таким образом Париж официально возвращается в ИРИ с 2012 года, когда Тегеран попал под экономические санкции Вашингтона и Брюсселя.

Европейские столицы активно интересуются нефтегазовыми ресурсами Ирана. 6 ноября польская корпорация Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) заключила меморандум о взаимопонимании с Тегераном, получив эксклюзивные права на разведку нефтяного месторождения Сумар (Sumar), расположенного в провинции Керманшах, которая граничит с Ираком. PGNiG также ведет переговоры с NIOC по разработке газового месторождения Лаван (Lavan), где планируется ежедневная добыча в размере 30 млн кубических футов.