Мадрид, 7 ноября, 2016, 23:56 — ИА Регнум. «Все, что описано Солженицыным в романе «Один день Ивана Денисовича», вновь станет явью: работа на износ в любую погоду (прекращается, только если температура опустится ниже минус 40) и полное лишение заключенного признаков личности — арестанты не будут знать своих имен, их заменят идентификационные номера».

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«Принудительные тяжелые работы в России были запрещены, но правительство воспользовалось лазейкой в законодательстве и готово ввести их в действие со следующего года», — сообщает издание.

Электронная газета не пишет, какие именно лазейки нашли российские законодатели, но зато отмечает, что «система принудительного труда гораздо эффективнее просто изоляции преступников от общества», потому что государство получает какой-то продукт, не затрачивая на его производство почти ничего.

Все прелести и ужасы будущей системы описал корреспонденту Хавьеру Эскалере «президент организации Pravovaya osnova Алексей Соколов», который пояснил также, что «введение принудительного труда обернется новыми вспышками насилия, пытками, случаями жестокого обращения с заключенными со стороны полиции и даже, возможно, жертвами».

«Заключенные, работающие за пайку хлеба, — это фактически рабы, — цитирует Соколова El Confidencial. — Это бесплатная рабочая сила, призванная поднять экономику страны».

«Самой суровой тюрьмой страны является «Черный дельфин», находящийся в Казахстане», — пишет корреспондент. — Здесь сидят 700 человек: серийные убийцы, на совести каждого из которых не менее пяти трупов, злостные насильники, террористы и каннибалы. Снега вокруг этой тюрьмы никогда не тают. Внутри периметра, обнесенного рядами колючей проволоки, нет ни площадки для прогулок, ни столовой. За все время существования этой зоны никто отсюда не смог совершить побег: часовые на вышках сразу же открывают огонь на поражение».

Об этом, судя по тексту, испанскому журналисту поведал все тот же Алексей Соколов, который, как сообщает автор, «был в 2009 году приговорен к пяти годам лишения свободы за разбой. Но его коллеги считают, что это была форма мести властей за его правоохранительную деятельность».

Вполне впечатляющий сценарий для блокбастера про угрюмую Россию. Для испанцев, большинство из которых считают, что РФ — это Москва, Санкт-Петербург, а все остальное — Сибирь, вполне подойдет.