Москва, 7 ноября, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян арестована мировым участком Савеловского суда Москвы на 10 суток за неуплату административного штрафа за нарушение правил дорожного движения. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщают «Вести».

Правосудие

Багдасарян была арестована в зале суда. Её доставили в отделение полиции, а оттуда отправили отбывать административный арест. Кроме ареста Багдасарян приговорили к 75 часам обязательных работ.

В ходе заседания выяснилось, что Багдасарян не уплатила 51 штраф ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. По одному из таких штрафов она была оправдана. Но в суде осталось ещё 48 административных дел на Багдасарян, по которым она может получить штрафы, обязательные работы или административный арест.

Сама Багдасарян утверждает, что не оплачивала штрафы из-за невнимательности, травмы головы, полученной в результате ДТП, а также проживания не по адресу прописки, куда приходят квитанции о штрафах.

Защита Багдасарян намерена обжаловать приговор суда.

Напомним, Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках «золотой молодежи» на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen. За свое участие в этой скандальной выходке и нарушение правил дорожного движения она ранее отбыла 10-дневный административный арест. Позднее Багдасарян заявляла о том, что она намерена опубликовать записи переговоров с сотрудниками столичной полиции, якобы вымогавшими 500 тыс. долларов у владельца Gelandewagen Руслана Шамсуарова, осужденного на 300 часов общественных работ.