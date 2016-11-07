Филадельфия, США, 7 ноября, 2016, 23:46 — ИА Регнум. В американском городе Филадельфия в штате Пенсильвания 7 ноября после стрельбы на одной из улиц закрыли четыре школы, сообщает телеканал ABC6.

Personaltravel.ru Филадельфия

Уточняется, что полиция установила факт ранения одного человека в ногу. Раненный самостоятельно добрался до больницы, где получил медицинскую помощь. Его состояние медики оценили как стабильное.

По информации телеканала, участники происшествия не были задержаны полицией.