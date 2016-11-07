В американской Филадельфии закрыли четыре школы после стрельбы на улицах
Филадельфия, США, 7 ноября, 2016, 23:46 — ИА Регнум. В американском городе Филадельфия в штате Пенсильвания 7 ноября после стрельбы на одной из улиц закрыли четыре школы, сообщает телеканал ABC6.
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Филадельфия
Уточняется, что полиция установила факт ранения одного человека в ногу. Раненный самостоятельно добрался до больницы, где получил медицинскую помощь. Его состояние медики оценили как стабильное.
По информации телеканала, участники происшествия не были задержаны полицией.