Анкара, 7 ноября, 2016, 23:31 — ИА Регнум. Руководство Турции рассчитывает к 2023 году начать эксплуатацию АЭС «Аккую», которая строится в провинции Мерсин по российскому проекту, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия ТЭС в Анкаре.

Atomic-energy.ru АЭС Аккую

По словам Эрдогана, также продолжатся работы по строительству АЭС в провинции Синоп. Там работы осуществляются по японскому проекту. Кроме того, турецкий президент заявил, что начата предварительная подготовка к строительству третьей АЭС.

Эрдоган отметил, что Турция планирует отказаться от импорта угля и должна рассчитывать на собственные резервы, так как ставит перед собой цель войти в тройку лидеров рынка энергоснабжения Европы.

Напомним, межправительственное соглашение России и Турции по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции «Аккую» в провинции Мерсин на юге Турции было заключено в 2010 году. Проект включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР общей мощностью 4800 МВт. Цена проекта равняется сумме порядка $20 млрд. Церемония начала работ по возведению фундамента морских сооружений АЭС «Аккую» состоялась в апреле 2015 года.