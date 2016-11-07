Московская область, 7 ноября, 2016, 22:41 — ИА Регнум. Видновский городской суд Московской области приговорил 50-летнюю Людмилу Фадееву к 3,5 годам лишения свободы за покушение на убийство промышленного альпиниста, работавшего на фасаде ее дома, сообщает сайт прокуратуры Московской области.

Max-clean.ru Карабин промышленного альпиниста

Судом установлено, что 31 января 2016 года Фадеева совершила покушение на убийство промышленного альпиниста, работавшего на фасаде многоквартирного дома в посёлке Новодрожжино Ленинского района Московской области. Женщина решила, что из-за действий альпинистов перестал работать её телевизор и на балконе своей квартиры на 8 этаже дома перерезала веревку, державшую альпиниста на стене. Альпинист упал вниз и остался жив только потому, что на уровне первого этажа повис на страховочном тросе.

Людмиле Фадеевой назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.