Женщина из-за помех в телевизоре пыталась убить промышленного альпиниста
Московская область, 7 ноября, 2016, 22:41 — ИА Регнум. Видновский городской суд Московской области приговорил 50-летнюю Людмилу Фадееву к 3,5 годам лишения свободы за покушение на убийство промышленного альпиниста, работавшего на фасаде ее дома, сообщает сайт прокуратуры Московской области.
Судом установлено, что 31 января 2016 года Фадеева совершила покушение на убийство промышленного альпиниста, работавшего на фасаде многоквартирного дома в посёлке Новодрожжино Ленинского района Московской области. Женщина решила, что из-за действий альпинистов перестал работать её телевизор и на балконе своей квартиры на 8 этаже дома перерезала веревку, державшую альпиниста на стене. Альпинист упал вниз и остался жив только потому, что на уровне первого этажа повис на страховочном тросе.
Людмиле Фадеевой назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.