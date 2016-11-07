Киев, 7 ноября, 2016, 23:20 — ИА Регнум. В Одессе снова случилось

ИА REGNUM

7 ноября впервые за долгие годы стало на Украине днём революции. Правда, уже в новом политическом смысле. Глава одесской облгосадминистарции Михаил Саакашвили собрал брифинг возле морского вокзала Одессы, на котором сделал ряд крайне резких заявлений в адрес президента Украины Петра Порошенко.

Саакашвили начал с частностей — припомнил президенту закрытие центра административных услуг (визитная карточка Саакашвили ещё со времён президентства Грузии), затягивание финансирования ремонта трассы Одесса — Рени («…почему я должен, как монгольский хан, на ней палатки ставить?»), а также срыв начала работы Открытого таможенного пространства.

Окончание спича вышло и вовсе сенсационным:

«Какая украинцам разница, кто их будет грабить — Порошенко или Янукович? Когда я приехал сюда, я хотел, чтобы в Одессе были такие же темпы развития, как в Батуми. Но Батуми мы подняли только после того, как освободили Тбилиси от коррупционеров. И Одесса разовьётся только после того, как Киев будет освобождён от коррупционеров, которые покровительствуют бандитизму и беспределу, в том числе в Одесской области. Поэтому я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы».

Что он имеет в виду под новым этапом борьбы, Саакашвили не уточнял.

Нужно отметить, что всё это случилось не вдруг. В этот же день, 7 ноября, с поста начальника одесской полиции ушёл в отставку Георгий Лорткипанидзе: «Для меня было большой честью работать начальником полиции Одесской области. Через полтора года с моего назначения на пост руководителя полиции я принял решение покинуть занимаемую должность. Хочу пожелать удачи каждому полицейскому, вместе с которыми мы прошли полный трудностей путь. Я верю в одесситов и лучшее будущее нашей страны!» — сказано в прощальном обращении на сайте полиции Одессы.

Лорткипанидзе был креатурой Саакашвили, поэтому тут одно из двух: либо его вынудили уйти с поста, а вслед за ним объявил об отставке и Саакашвили, которого лишают людей и полномочий, либо это согласованные действия команды Саакашвили, решившего действовать на упреждение. На первом варианте настаивает политический аналитик Вахтанг Маисая: «…За отставкой Саакашвили стоит отставка шефа полиции Одесской области Георгия Лорткипанидзе, который был замешан в коррупционных и других «черных» делах. И естественно, после его ухода Саакашвили остался без своих центров влияния, он терял реальную власть в Одесской области, и должность губернатора не давала никакого смысла для Саакашвили», — объяснил аналитик изданию «Страна.ua».

К слову, заявление Саакашвили — пока лишь только заявление, отставка ещё не принята президентом Порошенко. В правительстве Украины также заявили, что пока не получали никаких документов от главы Одесской ОГА. Сам экс-президент Грузии заявил, что подписал официальное заявление и направил его на рассмотрение администрации президента.

Первые оценки

Политолог Василий Стоякин в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM утверждает, что на Украине можно наблюдать окончание противостояния, продолжающегося ещё с 2014 года: «Это очередной этап в эпической битве между Порошенко и Саакашвили. Напомню, что изначально грузинского экс-президента направили в качестве лидера команды по проведению реформ американцы. Однако Порошенко такая схема не понравилась, он задержал лидера команды в Одессе (под благовидными предлогом освоиться и показать свои способности — а то общественность и элита не поймут). Из всей команды были оприходованы только замгенпрокурора [Давид Сакварелидзе, решением Верховной рады отправлен в отставку в марте 2016 года — Ред.], две руководительницы полиции [Хатия Деканоидзе и Эка Згуладзе, последняя ушла с занимаемого поста в марте 2016 года — Ред.] и министр здравоохранения [Александр Квиташвили, решением Верховной рады отправлен в отставку в сентябре 2015 года — Ред.]. Из всего этого великолепия осталась только Деканоидзе, причем, по общему убеждению, в силу того, что она вообще не врубилась в происходящее. В общем, Саакашвили обрубили «щупальца», заброшенные в Киев, а на месте он себя довольно быстро изжил. Одесские эксперты считают, что он вообще не влияет на ситуацию в регионе, выполняя только протокольные функции и воюя с мэром Одессы [Геннадием Трухановым — Ред.], который довольно успешно отбивается.

Попытка Саакашвили создать свой политический проект закончилась провалом — на основе его антикоррупционного движения были созданы две партии, одна из которых (имени бывшего замгенпрокурора Сакварелидзе) практически не подает признаков жизни, а вторая (Сергей Лещенко, Мустафа Найем и др.) успешно дискредитирована в ходе информационной операции администрации президента [громкая история с покупкой Сергеем Лещенко квартиры в центре Киева, деньги на которую он якобы одолжил — Ред.]. А тут еще поражение партии Саакашвили на выборах в Грузии…

Собственно, реакция Саакашвили объясняется именно этим — он окончательно лишился «запасного аэродрома», и ему остается только бороться за место в украинской политике. В общем, честно говоря, я вообще не вижу какого-то пространства для политического маневра Саакашвили. Думаю, что его основные возможности связаны с настроениями на Танковой [улица в Киеве, где находится посольство США на Украине — Ред.], но до какой степени там считают политическое будущее Саакашвили актуальными — пока неясно».

Ещё один политолог, Руслан Бортник призывает не торопиться с оценками: «По отставке Саакашвили. 1. Ещё не факт, что она состоится, — Саакашвили уже неоднократно этим угрожал; 2. Нынешний виток противостояния связан прежде всего с приватизацией ОПЗ, в меньшей мере — с результатами выборов в Грузии, США и началом компании в Украине; 3. Саакашвили останется в украинской политике — будет развивать Движение за очищение или будет назначен на иную должность — громкую, но не важную; 4. На Банковой (т.е. в администрации президента Порошенко), что «ни день, то рвется», — объясняет эксперт.

Заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что губернатором Одесской области Михаил Саакашвили «не был никогда».

«Губернатор — это некая практическая работа с практическими результатами. Он и в Одессе был очень мало. Он использовал президента, чтобы получить украинское гражданство, он использовал Одессу как трамплин для возврата в политику. После того как его партия получила полный разгром на выборах в Грузии, Украина осталась для него единственной перспективой политической деятельности и борьбы за власть. Он, как ящерица сбрасывает хвост, так он сбрасывает токсичный для себя пост губернатора, потому что на этом посту ему приходится отвечать на вопросы о результатах… Она (Одесса) ему уже просто не нужна, она сыграла свою роль. Он абсолютный политик. Для него самое главное — борьба за власть, как для наркомана, очередная доза власти», — заявил Гончаренко.

Если верить Гончаренко, в администрации Порошенко понимали, что в ближайшее время нечто подобное произойдет. «Я не думаю, что у него были какие-то консультации с Западом. Он опытный политик. Ему кажется, что сейчас выгодно так поступать. Никакие консультации ему не нужны. Он будет идти за своей интуицией», — отметил политик.

Одесская журналистка Валерия Ивашкина в оперативном материале комментирует обвинения, выдвинутые Саакашвили в адрес руководства страны и региона:

«На каждую неудачу у команды Саакашвили всегда есть объяснения. Трассу Одесса — Рени не сделали, потому что частные инвесторы не заинтересованы, а в государстве таких денег нет. Центр админуслуг не заработал, потому что город отказался его финансировать, а потом президент подписал блокирующий его работу закон. Таможня не провела реформу, потому что все остальные пункты пропуска по-прежнему коррупционны, вдобавок мешает [Роман] Насиров [глава Государственной фискальной службы — Ред]. Но постойте. Услуги у центра обслуживания граждан забрал [Арсен] Аваков, с которым публично рассорился Саакашвили.

Тот же центр не стал финансировать [Геннадий] Труханов, которого губернатор называет политическим отбросом. А теперь центр закрылся якобы из-за подписанного [Петром] Порошенко закона, который не позволяет госпредприятиям получать иную прибыль, но почему-то остальные центры админуслуг по всей стране продолжают работать.

Бессмысленность инвестиций в реконструкцию трассы Одесса — Рени ясна любому бизнесмену (4 миллиарда, которые не отобьются, платную дорогу делать нельзя), но не очевидна губернатору…

Да, кстати. Саакашвили обещал сделать Одессу столицей Черного моря и превзойти Батуми. Недавно я ездила в Грузию — освещать парламентские выборы. Прочитав новую книгу Михо о «Пробуждении силы. Грузинские уроки для будущего Украины» специально в единственный свободный день посетила портовый город. Передо мной предстал очень нуждающийся город. Украшением считаются свечки казино и отеля Radisson, воткнутые посреди небольшой зоны прибранного исторического центра, в непосредственной близости от берега. Этому прекрасному городу нужна другая стратегия развития. И я очень не хочу, чтобы моя родная Одесса стала похожа на нынешний Батуми».

Что дальше?

«Саакашвили будет участвовать в объединении антикорупционных активистов, реформаторов. Только объединение антикоррупционеров-реформаторов может положить конец тенденции к сворачиванию реформ и послужить адекватным ответом на вызовы, перед которыми сейчас стоит страна. Когда коррупционеры все глубже пускают корни в стране, антикоррупционных активистов преследуют, дискредитируют, лишают возможности проводить реформы — как Саакашвили. И я, и Саакашвили уверены, что мы будем вместе бороться с этим. Только объединение всех антикоррупционеров может победить коррупционеров при власти. Отдельно партия Саакашвили «Хвыля» и наш «Демальянс» — это путь в никуда, если два эти объединения будут работать по одиночке. Только путем их объединения мы можем добиться успеха», — такое мнение высказал упомянутый выше депутат и экс-журналист Сергей Лещенко в комментарии для «Страна.ua».

Его однопартиец, впрочем, говорит прямо противоположное. Мустафа Найем утверждает, что именно из-за Саакашвили не возник проект, который сильно не нравился администрации президента: «Одна из причин, по которой весной этого года не состоялось объединение всех «новых» в единую партию, были именно переговоры Михаила Саакашвили с администрацией президента. На Банковой удалось уговорить губернатора не форсировать этот процесс, в результате чего результаты многодневных переговоров были перечеркнуты, а проект заморожен».

Здесь нужно вернуться к комментарию Василия Стоякина и отставкам Сакварелидзе и Згуладзе, которые произошли в конце марта этого года. После них работа по подготовке запасного аэродрома Саакашвили и его командой была активизирована. Однако начата она была ещё раньше: с декабря 2015 по март 2016 года в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Черновцах и других городах Украины проходили так называемые «антикоррупционные форумы», которые уже тогда называли road-show для будущей партии Саакашвили. Поэтому когда пока ещё глава Одесской облгосадминистрации утверждает, что ему всячески мешали работать, он забывает упомянуть главное: на Украине глава ОГА — человек президентской вертикали власти. Ни один из глав ОГА не имеет собственной политической силы, по крайней мере, в активном состоянии.

У Саакашвили же как раз наоборот: «[мы] Партия, которая будет иметь представительство во всех регионах страны, во всех больших и малых городах, городках… И на сегодняшний день у нас происходит то, что называется организационной работой по подбору ресурса», — говорил во время июльской пресс-конференции народный депутат Виктор Чумак, один из членов инициативной партии, получившей затем название «Хвыля». Кроме него и Давида Сакварелидзе, в неё вошла ещё один депутат из президентской фракции (Наталья Новак), а также Виталий Касько, как и Сакварелидзе занимавший ранее должность замгенпрокурора Украины.

С одной стороны, можно было подумать, что создание партии застопорилось. С момента летних заявлений прошло почти 4 месяца, а «Хвыля» ещё даже не провела учредительное собрание. «Наша инициативная группа готова очень скоро сформировать теневой кабинет и приступить к конкретным предложениям по решению проблемных вопросов… Вы увидите тех людей, которые будут заниматься так называемым теневым кабинетом. Это будут компетентные люди, которые будут иметь опыт и видение, будут готовы предстать перед обществом и ответить за каждый день своей работы в разных сферах», — обещал Сакварелидзе буквально неделю назад.

Однако в новых обстоятельствах это даже удобно. Возможно, его созыв оттягивался даже специально, чтобы дать Саакашвили возможность принять в нём участие, не раздражая этим администрацию президента. Косвенно это в партии уже подтвердили: «Он стоял в организации этого процесса вместе с нами, поэтому я думаю, к чему ему туда присоединяться — захочет, пусть приходит, берет и действует», — заявил журналистами после появления информации о желании Саакашвили уйти со своего поста Виктор Чумак.

Согласен ли сам Саакашвили объединяться с прочими антикоррупционерами? Да, но только на своих условиях и как единственный лидер партии. В «Демальянсе» (партии, куда летом этого года вошли Лещенко и Найем, и которая позиционирует себя в качестве партии нового типа) могут на это и не пойти, поскольку в проекте коллективный тип лидерства.

Еще одно благоприятное обстоятельство для нынешнего разрыва Саакашвили с президентской командой он назвал сам во время брифинга в Одессе — пресловутые е-декларации. Эффект от их обнародования явно превзошёл негативные ожидания и даже заставил ответственных за онлайн-сопровождение оперативно реагировать на вал критических материалов и оценок. Для Саакашвили этот вал — отличный момент для старта: «Они наворовали миллиарды и не дали мне проводить реформы как в Грузии» — примерно таким может быть основной тезис экс-президента Грузии в случае объявления досрочных выборов. Свыше 10 тыс. электронных деклараций чиновников будут для него отличным агитационным материалом.

Со стороны Банковой уже дали понять, что молча терпеть не станут. «Сейчас в стране есть институты, которые могли бы такую проверку [действий Саакашвили на посту главы Одесской ОГА — Ред.] провести, Антикоррупционная прокуратура, например. Плюс не стоит забывать о конфликте Саакашвили с министром внутренних дел. Удачно совпало: на следующей неделе и у меня запланировано судебное заседание по иску против Саакашвили — по защите чести и достоинства… Не исключаю, что президент инициирует вопрос проверки, если Саакашвили пойдет с ним в открытую войну», — предупредил советник главы МВД Арсена Авакова Илья Кива в комментарии изданию «Страна.ua».

По слухам, сразу же после брифинга в Одессе сегодня днем Саакашвили выехал в Киев. С кем он там собирается встречаться — неизвестно, однако можно утверждать, что именно от результатов этой встречи/встреч будет зависеть:

— превратится ли заявление об отставке в собственно отставку;

— в каком качестве Саакашвили продолжит существовать в украинской политике.

Из высокопоставленных лидеров Украины в Киеве состоянием на поздний вечер 7 ноября ситуацию прокомментировал лишь премьер Владимир Гройсман. Глава Кабмина отметил, что решение уйти в отставку является «правом Саакашвили» и премьер не намерен его ни критиковать, ни защищать.

«Меня как премьер-министра Украины сейчас больше всего волнует ситуация в Одесской области. Согласно действующему законодательству, если президент удовлетворит заявление председателя ОГА, по крайней мере месяц после этого будет продолжаться конкурс на назначение нового председателя. Хочу со своей стороны заверить одесситов: пока область будет оставаться без первого руководителя региона, ситуация в Одесской области будет на моем личном контроле», — отмечает Гройсман.

Ещё один момент, который следует держать в уме, — президентские выборы в США. Кто бы их ни выиграл, для персонажей вроде Саакашвили приход новой администрации — шанс свалить все ошибки на уходящую команду. В том числе заявить, что они «не с теми работали».