Ставрополь, 7 ноября, 2016, 22:28 — ИА Регнум.



Пресс-служба губернатора Ставрополья Школа №44 в Ставрополе

В новом районе Ставрополя открылась новая школа №44 на 807 мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Союза строителей СКФО.

Строительство учебной организации велось в рамках Госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа и Федеральной целевой программы «Юг России». Из 550 млн рублей, затраченных на эти цели, основная часть суммы поступила из федерального бюджета.

Школа открылась в молодом районе города, который застроен высотными многоэтажными домами. Жилой комплекс «Белый город» заселён в основном молодыми семьями. Необходимость в учебном заведении назрела там давно и люди очень ждали школу, которая будет в шаговой доступности и разгрузит соседние учебные заведения.

Строительство продолжалось примерно 1,5 года. Это здание экспертами признано лучшим в крае. Здание отличается от школ старого поколения большим количеством пространства, высокими потолками. Движение потоков учащихся спланировано таким образом, чтобы свести к минимуму пересечение малышей со старшеклассниками.

Территория школы №44 занимает порядка 30 тысяч кв. метров. В школе оборудованы специализированные кабинеты информатики, химии, физики, биологии, музыки и изобразительного искусства, пять лингафонных кабинетов, медицинский блок, фотостудия, радиоузел.

Каждый класс полностью укомплектован, в том числе — интерактивными досками и проекторами. Рабочее место учителя автоматизировано. Оборудованы учебные места для слабовидящих детей. Для оформления интерьера кабинетов использовались только экологически чистые материалы, цветовые решения согласовывались с детскими психологами.

Школа также включает в себя полностью оборудованные два спортивных зала, тренажерный зал и зал для занятий ЛФК. Работают мастерские по обработке дерева и металлообработке, кабинет домоводства, игровые комнаты, спальни для младших школьников, посещающих группы продленного дня.

Школа имеет теннисный корт, волейбольные и баскетбольная площадки, футбольное поле, беговую дорожку, зону отдыха с тремя беседками.

Школа доступна для маломобильных групп населения, оснащена современным лифтом, системой видеонаблюдения, контрольно-пропускным пунктом.

Школа открылась 7 ноября. Как сообщила главе края директор образовательного учреждения Татьяна Сергеева, занятия в школе проводятся с первого дня работы, штат учреждения полностью укомплектован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.