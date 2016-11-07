Уфа, 7 ноября, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Правительство Башкирии намерено приватизировать до конца 2017 года весь принадлежащий ей пакет Башкирской содовой компании (БСК) — 38,27% уставного капитала. Соответствующее постановление правительства РБ опубликовано 7 ноября, пишет «Коммерсантъ». При этом сам документ «О внесении изменений в некоторые решения правительства РБ» был подписан премьером республики Рустэмом Мардановым еще до выборов, 7 сентября. Данный документ отменяет предыдущий план приватизации, которым в 2013 году предусматривалось приватизировать лишь 13,27% уставного капитала БСК, снизив тем самым долю участия республики в компании до блокирующего пакета. Детали предстоящей приватизации в документе не уточняются.

Soda.ru Митинг, посвященный пуску Стерлитамакского химического завода. 8 августа 1964 года

Между тем, о том, что власти региона планируют выйти из участия в содовой компании, стало известно в начале октября: в ФАС РФ было направлено ходатайство АО «Региональный фонд» о приобретении доли республики в БСК. Целью передачи пакета в фонд является перечисление дивидендов компании (3 млрд рубktq за 2015 год) в Фонд социальных целевых программ при правительстве с последующим направлением на финансирование спорта. В октябре в ФАС поступило еще одно ходатайство, касающееся передаче пакета Башкирии в БСК. Его направило министерство земельных и имущественных отношений республики, которое попросило согласие на внесение доли в уставный капитал нового АО «Региональные инвестиции», единственным участником которого должно стать министерство.

Контрольным пакетом БСК владеют структуры группы «Башкирская химия». Как ранее сообщало ИА REGNUM, БСК было образовано в январе 2013 года. Тогда акционеры ОАО «Сода» (Стерлитамак, Башкирия) приняли решение о передаче активов промышленного гиганта в объединенную «Башкирскую содовую компанию». Кроме стерлитамакского производства кальцинированной соды во вновь созданную структуру вошли принадлежащие «Башхиму» предприятие «Каустик», которое является крупнейшим производителем поливинилхлорида (ПВХ) в стране, «Березниковский содовый завод» и транспортная компания «Транснефтехим». В соответствии с решением 60% БСК принадлежат «Башхиму», а Башкирия получила 38% акций

БСК — один из лучших активов Башкирии, монополист на рынке кальцинированной и пищевой соды, крупнейший производитель каустической соды и ПВХ. В результате слияния компаний «Сода» и «Каустик» Башкирия, владевшая контрольным пакетом «Соды», его потеряла, отмечает «Ъ». Чистая прибыль АО за 2015 год, рассчитанная по РСБУ, составила 7,345 млрд рублей.