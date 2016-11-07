Москва, 7 ноября, 2016, 22:03 — ИА Регнум. В Москве у здания посольства Великобритании состоялся митинг сирийских и российских студентов, направленный в поддержку российских дипломатов, сообщает «Лайф».

Defendingrussia.ru Флаги Сирии и России

Президент Союза сирийских студентов в России и странах СНГ Мусса Рамадан заявил, что сирийские студенты, учащиеся в Москве, вышли продемонстрировать свою благодарность России, ее народу и руководству, поддерживающим сирийский народ и сирийскую армию в борьбе против террористов.

Около тысячи человек с транспарантами «Руки прочь от российских дипломатов», «Руки прочь от России», с флагами России и Сирии, протестовали против нападок на российских дипломатов и российские дипломатические представительства в Великобритании.

В знак протеста против проамериканского курса правительства Великобритании, участники акции протеста забросали посольство собачьими поводками и намордниками с флагом США. В акции участвовали сирийские и российские студенты, а также представители некоторых российских общественных организаций.