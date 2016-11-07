Рим, 7 ноября, 2016, 21:55 — ИА Регнум. Журналист Серджо Романо на страницах Corriere della Sera написал, что США никогда не станут прежней страной после ухода Барака Обамы. Даже если его не любят большее количество его соотечественников, и даже если он оставляет непростое наследство, «сотканное из половинных побед, щедрых инициатив и сомнительных успехов». Но он смог показать миру образ человека, который действует во имя добрых намерений, даже если ошибается, что свойственно человеку. Образ власти в США в ближайшие годы, независимо от того, кто победит, будет несколько отличаться, потому что после 8 ноября в США останется только «яд» Клинтон и Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подарок

По мнению Серджо Романо, кто бы ни победил на выборах, США придется несладко в любом случае. Дональд Трамп является вульгарным развратником, он не платит налоги, нагло демонстрирует свои пороки и апеллирует к худшим инстинктам американского общества. Хиллари Клинтон знает ремесло политики и имеет некоторые неоспоримые профессиональные качества. Но у нее есть секреты, привязанные к Уолл-стрит, ее избирательный клад, вероятно, питается людьми и группами, которые не стесняются требовать плоды своих инвестиций. Это не обнадеживает ни американцев, ни их союзников. Почему бывший государственный секретарь говорит о внешней политике за закрытыми дверями перед банкирами, компенсация — более двухсот тысяч долларов США. Что может обещать сумма таких платежей, если не будущие благодеяния?

Обозреватель подчеркивает, что Трамп и Клинтон очень разные, но оба они принадлежат к демократии, основанной на деньгах. Существует закон США, который предусматривает государственное финансирование для кандидатов в Белый дом, но обязывает получателя не принимать частные средства выше определенного порогового значения; и он редко используется по этой причине. Было также положение, которое ограничивало объем частного финансирования, но оно было отменено Верховным судом в 2010 году: благо для лоббирования кандидатов, которые готовы торговать своей респектабельностью за финансовые средства, необходимых для успеха на выборах. Это неудивительно. В течение нескольких лет стоимость избирательной кампании в США возросла: 5 млрд долларов в 2008 году, 6 млрд долларов в 2012 году, сумма, скорее всего, выросла в 2016 году.

Для Европы, по мнению автора, существует еще один аспект, который она не должна упускать из виду. На следующий день после 8 ноября Соединенные Штаты будут продолжать оставаться страной, где кандидаты сошлись в ядовитой схватке, они боролись до последнего оскорбления и продолжат бороться также в залах суда. Каждый из этих двух, победитель или побежденный, оставит свою «ненависть» своей же партии, готовый возобновить битву, когда возникнет подходящий шанс. А такая ситуация не может оставить равнодушной Европу.

Поскольку Европе, как пишет Романо, было нелегко в течение последних пятнадцати лет жить со страной, которая «дестабилизировала весь Ближний Восток и способствовала своими законами рождению циничной и беспорядочной финансовой системы». Будет нелегко сотрудничать дальше со страной, отравленной подозрениями и обидами. «Мы должны подготовиться к обстоятельствам, при которых будет невозможно полагаться на Соединенные Штаты, — предупреждает автор. — И мы должны предотвратить тот момент, когда пустота, оставленная снижением лидерства США, наполнится амбициями и авантюризмом других держав». Серджо Романо видит только один способ противостоять этому: Европа должна объединиться и быть солидарной, только тогда она сможет успешно реагировать на современные вызовы.