Москва, 7 ноября, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) США оказывает на российских дипломатов в этой стране прямое давление, чтобы запретить им приближаться к избирательным участкам на президентских выборах в Америке 8 ноября. Об этом сегодня, 7 ноября, написала в своем Facebook официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Кукрыниксы. Позиция американской свободы. 1962

«Дошло до открытого запугивания сотрудников дипломатических учреждений. Так, Госдепартамент нотой рекомендовал российским представителям «самостоятельно не подходить к избирательным участкам», а власти некоторых штатов пошли еще дальше и пригрозили уголовным преследованием. То есть даже посмотреть на процедуру голосования нельзя», — пишет Захарова.

Напомним, выборы президента США пройдут завтра, 8 ноября. Американское выборное законодательство крайне разношерстное и различается от штата к штату. Процесс подсчета голосов, выборные процедуры, формирование избирательных комиссий сильно различаются в каждом из штатов. Это создает огромное поле для фальсификаций.

Стоит особо отметить, что на американские выборы не приглашают иностранных наблюдателей, более того, если иностранные официальные лица приблизятся к избирательным участкам, их могут привлечь к уголовной ответственности.