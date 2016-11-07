МИД РФ: ФБР оказывает прямое давление на российских дипломатов в США
Москва, 7 ноября, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) США оказывает на российских дипломатов в этой стране прямое давление, чтобы запретить им приближаться к избирательным участкам на президентских выборах в Америке 8 ноября. Об этом сегодня, 7 ноября, написала в своем Facebook официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Дошло до открытого запугивания сотрудников дипломатических учреждений. Так, Госдепартамент нотой рекомендовал российским представителям «самостоятельно не подходить к избирательным участкам», а власти некоторых штатов пошли еще дальше и пригрозили уголовным преследованием. То есть даже посмотреть на процедуру голосования нельзя», — пишет Захарова.
Напомним, выборы президента США пройдут завтра, 8 ноября. Американское выборное законодательство крайне разношерстное и различается от штата к штату. Процесс подсчета голосов, выборные процедуры, формирование избирательных комиссий сильно различаются в каждом из штатов. Это создает огромное поле для фальсификаций.
Стоит особо отметить, что на американские выборы не приглашают иностранных наблюдателей, более того, если иностранные официальные лица приблизятся к избирательным участкам, их могут привлечь к уголовной ответственности.