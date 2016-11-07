Москва, 7 ноября, 2016, 21:37 — ИА Регнум. После 8 ноября авиасообщение между Россией и Таджикистаном не будет приостановлено, переговоры сторон завершились принятием решения о сохранении и развитии воздушного сообщения между странами, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

Зал ожидания

Договаривающиеся стороны согласовали полеты российских авиакомпаний в Таджикистан из нового аэропорта «Жуковский», расположенного в Подмосковье.

Ранее представители Минтранса России заявляли, что могут в одностороннем порядке приостановить авиационное сообщение с Таджикистаном с 8 ноября из-за отказа таджикских властей согласовать назначения на полеты в республику российских перевозчиков из аэропорта «Жуковский». Таджикские власти настаивали на сохранении паритета в количестве полетов авиакомпаний каждой из двух стран.

По мнению таджикской стороны, аэропорт «Жуковский» является аэропортом Московского авиационного узла, поэтому число международных рейсов из него должно быть ограничено. Попытку Таджикистана самостоятельно обозначить статус аэропорта «Жуковский» Минтранс России расценил как «нарушение суверенитета властей РФ на своей территории».

Аэропорт «Жуковский» заработал в мае 2016 года и принял первый авиарейс в сентябре. На сегодня допуски Росавиации на международные рейсы из этого аэропорта имеют несколько российских авиакомпаний. Между аэропортами Москвы и городами Таджикистана сейчас совершают рейсы таджикские авиакомпании «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр», российские — «ЮТэйр», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «ВИМ-Авиа».