Москва, 7 ноября, 2016, 21:29 — ИА Регнум. «Мы, сирийские студенты, которые учатся в Москве, вышли к посольству Великобритании в Москве. Это была акция поддержки России и российских дипломатов», — передает ТАСС слова президента Союза сирийских студентов в России и странах СНГ Муссы Рамадана.

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«Мы говорим, «спасибо» России, «спасибо» народу России, «спасибо» руководству России, которое поддерживает сирийский народ, сирийскую армию в борьбе против террора», — добавил собеседник агентства.

Перед британским посольством собралось до тысячи человек, которые держали плакаты: «Руки прочь от российских дипломатов», «Руки прочь от России». Некоторые пришли с флагами России и Сирии. В акции приняли участие сирийские и российские студенты, а также представители различных российских общественных организаций.