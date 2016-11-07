Москва, 7 ноября, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Гражданин США задержан в Москве по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Гость из США

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). По подозрению в совершении этого преступления задержан гражданин США 1969 года рождения.

Следствие считает, что 1 ноября подозреваемый в лифте многоквартирного дома по Липецкой улице в Москве совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки.

Расследование идет полным ходом. В ближайшее время подозреваемый будет допрошен.