Ярославль, 7 ноября, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Ярославские коммунисты отметили 99 годовщину Октябрьской революции традиционным шествием и митингом. Несмотря на разбушевавшуюся метель, праздничное мероприятие собрало около 200 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг в Ярославле

Собравшиеся держали в руках транспаранты с лозунгами «Вперед в СССР — в справедливость и мир», «Вернем власть народу», а также портреты Ленина и Сталина. Маршрут шествия традиционно пролегал от площади Труда до площади Волкова. Однако при этом — впервые за всю историю празднования годовщины Октябрьской революции — он проходил не по улицам Ярославля, а по тротуарам.

Это стало результатом компромисса достигнутого ярославскими коммунистами с мэрией города. Изначально городские власти и органы внутренних дел города, сославшись на действующее законодательство, предложили коммунистам самим позаботиться о перекрытии улиц города во время демонстрации — то есть, о временных дорожных знаках, турникетах и эвакуаторе. Однако после того, как ситуация получила освещение в СМИ, стороны встретились еще раз и нашли решение, устроившее всех.

«Сегодня митинги прошли не только в Ярославле, но и в Тутаеве, Рыбинске. 7 ноября — очень важная дата для нас, коммунистов, поэтому, несмотря на трудности с организацией данного мероприятия и плохую погоду, на мой взгляд, сегодня на шествие и митинг вышло достаточно много коммунистов. И не только коммунистов, но и беспартийных людей, которые помнят и чтят эту дату», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM секретарь Ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

В руководстве Ярославского обкома КПРФ отмечают присутствие на митинге большого количества молодежи. По мнению первого секретаря Ярославского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Наталии Бобряковой, это свидетельствует о том, что молодые люди недовольны отношением государства к их проблемам.

«Если люди выходят на митинг в такие погодные условия, значит, их не устраивает сегодняшняя жизнь. Приятно видеть здесь достаточно большое количество молодых людей. Государство сегодня фактически бросило молодежь наедине со своими проблемами. Получив высшее образование, молодые люди вынуждены работать в «Макдональсах», ездить по городам и искать трудоустройство, зависеть от помощи родителей даже имея диплом на руках. В советское время такой проблемы не стояло, так как молодые люди получали распределение, общежитие — власть заботилось о молодом поколении», — считает Наталия Бобрякова.

Все проблемы, озвученные в ходе мероприятия, были обобщены в виде требований к федеральной и региональной власти в итоговой резолюции митинга. В том числе, коммунисты считают необходимым национализировать природные ресурсы России, ввести госмонополию на табачную и алкогольную продукцию, гарантировать прожиточный минимум в размере не менее 20 тысяч рублей, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, вернуть бесплатный проезд для школьников, студентов и пенсионеров, а также не допустить переименования города Тутаева в Романов-Борисоглебск.