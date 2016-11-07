Архангельск, 7 ноября, 2016, 21:05 — ИА Регнум. В соответствии с законодательством, право устанавливать размер взноса принадлежит исполнительной власти региона. Если в 2014 году население Архангельской области оплачивало капремонт, исходя из 6 рублей 10 копеек за один квадратный метр, то в 2016 году минимальный размер взноса подорожал до 6 рублей 66 копеек. Об этом ИА REGNUM рассказал депутат областного Собрания Юрий Шаров.

Ржавая труба

28 сентября 2016 года Правительство Архангельской области установило минимальный платеж за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год — 7 рублей 1 копеек за один квадратный метр, соответственно на 2018 год — 7 рублей 55 копеек, на 2019 год — 7 рублей 91 копейка.

Как отметил Юрий Шаров повышение взноса довольно сомнительное.

«Мы в областном Собрании очень внимательно следим за ходом реформы так называемого капремонта жилья. Лично я за два года объехал половину региона, и везде осматривал итоги работы фонда капремонта. И должен сказать, что только в с. Карпогоры я увидел жилой дом, который более менее отремонтирован. Остальное из рук вон плохо, — рассказал Юрий Шаров. — Самый вопиющий случай в Маймаксанском округе Архангельска на улице Победы дом 25, где ремонт сделан просто ужасно. Жильцы в шоке от такого ремонта. Логика чиновников не понятна. Все время мы слышим о плохих подрядчиках. А кто сформировал региональную программу капремонта? Кто устанавливал условия контракта для строителей? Люди не понимают за что они должны платить бешеные деньги. И повышение взноса — это очень сомнительная мера».

Как отметили в пресс-службе депутата, Юрий Шаров направил официальное обращение в адрес председателя правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева с предложением оставить размер минимального взноса за капремонт на уровне 2016 года.

Реакция правительства региона на это предложение пока неизвестна.