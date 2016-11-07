Псков, 7 ноября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 7 ноября, прошли шествие и митинг, посвящённые 99-летию Октябрьской революции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского отделения КПРФ, в акции приняли участие около сотни человек.

Кузьма Петров-Водкин. Первая демонстрация (Семья рабочего в первую годовщину Октября). 1927

Собравшиеся проследовали колонной по Рижскому проспекту до площади Ленина, где состоялся торжественный митинг. К памятнику Владимиру Ленину возложили цветы, а по итогам митинга приняли резолюцию. Революция 1917 года в ней названа «спасительным событием для нашей страны и её народов», так как «большевики смогли предложить свою программу, которая уже через три десятка лет привела первую в истории социалистическую страну к лидирующим позициям в мире», а «сегодня Россия отброшена на многие десятилетия назад».

В резолюции участники митинга обратились к президенту России Владимиру Путину и Государственной думе РФ к 100-летию Октябрьской революции, которое будет отмечаться в следующем году, «сделать 7 ноября выходным днём и принять закон «О детях войны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Псковской области «дети войны» получают социальную поддержку в рамках областного закона «О ветеранах труда Псковской области»: «дети войны» могут получить региональное звание ветерана труда по упрощённой процедуре. Всего в регионе неофициальный статус «детей войны» имеют около 70 тысяч человек.