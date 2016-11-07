Саранск, 7 ноября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. По итогам октября инфляция в Мордовии составила 0,4%. С начала года потребительские цены на все товары и услуги в республике увеличились на 2,9%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В течение месяца наиболее значительно в республике подорожали продовольственные товары — на 1,1%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 0,4%. При этом в сфере услуг наблюдается дефляция в размере 0,8%.

С начала текущего года максимальный темп роста цен отмечен в группе непродовольственных товаров — 4%. Показатель продовольственной инфляции достиг 2,3%. Наименее значительно подорожали услуги — на 2% за 10 месяцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, среднероссийский показатель инфляции в октябре также составил 0,4%.

С начала 2016 года в России отмечалось снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%. В августе инфляция снизилась до 0%, а затем начала расти — с 0,2% в сентябре до 0,4% в октябре. Годовая инфляция в России в сентябре составила 4,1%.