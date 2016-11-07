Москва, 7 ноября, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Вопрос о поставках российских комплексов ПВО и ПРО Турции включен в повестку дня российско-турецкого военно-технического сотрудничества, сообщает Forbes.

Минобороны.рф Комплекс ПВО С-300

Стоит отметить, что российские комплексы ПВО средней и большой дальности способны также выполнять и задачи противоракетной обороны страны.

Комплексы ПВО типа «Бук», С-300, С-400 и С-500 обладают характеристиками, позволяющими создать из них эффективную систему ПРО, так как могут сбивать как самолеты, так и ракеты, включая крылатые.

Напомним, 1 ноября 2016 года начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили вопросы взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии. Ранее начальники генеральных штабов России и Турции уже обсуждали проблемы урегулирования кризиса в Сирии 15 сентября 2016 года.

Тем не менее, 24 августа 2016 года турецкие сухопутные войска при военно-воздушной поддержке авиации США и руководимой ими коалиции начали на территории Сирии не согласованную с Дамаском военную операцию «Щит Евфрата», заявляя ее целью борьбу с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство».