Уфа, 7 ноября, 2016, 20:23 — ИА Регнум.



ИА REGNUM СМИ Башкирии

Новорождённых и свадеб стало меньше на 18%«Комсомольская правда в Уфе» 31 октября сообщила, что в Башкирии снизилась рождаемость, также отмечено снижение показателя смертности в республике. По итогам девяти месяцев 2016 года в Башкирии родилось 42 тыс. 580 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость в республике снизилась на 1 тыс. 460 человек. Если в 2015 году в республики умерло 41 тыс.211 человек, то в этом году 39 тыс. 577, это меньше на 1 тыс. 634 человек. Естественный прирост составил чуть более 3 тыс. человек, что выше прошлогоднего показателя на 174. При этом Приволжский федеральный округ оказался единственным, где смертность превышает рождаемость (на 0,6%). В Башкирии рождаемость по-прежнему заметно превалирует над смертностью, однако регион, ранее безоговорочно лидировавший в Поволжье по рождаемости, замедлил динамику. Таким образом, рождаемость упала по сравнению с 2015 годом на 18,4%, и это самое заметное падение среди регионов Приволжском округе. Среднее падение рождаемости по регионам составило менее 10%. Число свадеб в Башкирии снизилось по сравнению с прошлым годом на 18%: отрицательную динамику здесь показали все регионы Поволжья.

Делить не переделить: уфимские маршруты

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что Управление ФАС по Башкирии приостановило конкурс мэрии Уфы на распределение 16 новых городских автобусных маршрутов, назначенный на 5 декабря. С жалобой в УФАС обратилась общественная организация «Союз автопредпринимателей Республики Башкортостан», объединяющая частных перевозчиков, не участвующих в конкурсах мэрии. Заявитель полагает, что городское управление транспорта и связи в конкурсной документации нарушило федеральный закон №220, регулирующий организацию услуг пассажирских перевозок. В союзе считают, что вопреки закону, на тендер выставлены не новые, а существующие маршруты, на которых уже имеются перевозчики с действующими лицензиями и разрешениями. Эти перевозчики не подавали заявлений о прекращении перевозок, отмечается в жалобе. В администрации Уфы пока начатое разбирательство не комментируют. По итогам конкурса мэрия планирует распределить 14 маршрутов среди эксплуатантов автобусов типа Ford Transit или «Газель», два маршрута — среди эксплуатантов ПАЗов. При этом на шести из 14 маршрутов администрация обязывает участников, работающих на «Газелях», к концу 2018 года перейти на использование более вместительных автобусов типа Ford Transit. Максимальные баллы начисляются перевозчикам, имеющим более 12 лет опыта работы на рынке, без серьезных ДТП, с новым автопарком.

Хочешь, в Омск, хочешь — в ОАЭ

Ряд СМИ 31 октября сообщил, что Аэропорт «Уфа» увеличивает частоту полетов в Москву, Сочи, Когалым и Ноябрьск, кроме того, в расписании появились Тюмень, Усинск, Горно-Алтайск и Омск. Чартерные авиаперевозки в Объединенные Арабские Эмираты возобновятся с 15 ноября. Рейсы до 20 декабря будет осуществлять авиакомпания «Роял Флайт». С 27 декабря к выполнению рейсов в Дубай приступят «Уральские авиалинии», их самолеты будут летать по этому маршруту до 21 марта 2017 года.

Озимый асфальт

1 ноября «Горобзор» сообщил, что во время сильного снегопада в Уфе на улице Блюхера, возле дома № 21/2 коммунальщики положили в снег мокрый песок, потом засыпали его гравием, смешанным со снегом, после чего сверху «накрыли» горячим асфальтом. Укладка «озимого» асфальта в Башкирии началась с выпадением свежего снега в Сибае. Теперь «эстафета» передана в Уфу.

Зарплата для социалки

«UfaTime» в этот день сообщил, что Башкирия уже практически выполнила годовой план по бюджетным поступлениям, хотя впереди ещё два месяца — ноябрь и декабрь. Об этом сообщил глава республики Рустэм Хамитов, комментируя сводку о налоговых поступлениях за 10 месяцев."Это значит, что мы выполним все те обязательства, которые взяли на себя, гарантированно выплатим заработную плату всем работникам социальной сферы, — заявил Рустэм Хамитов. — Мы сможем улучшить ситуацию в строительном секторе». Он также подчеркнул, что региональные власти справятся с задачами, которые взяли на себя в канун 100-летия республики.

Семеро уволенных

Ряд СМИ сообщил, что 1 ноября Центризбирком Башкирии принял решение по результатам проверки хода выборов, которые состоялись 18 сентября. Проверку инициировали после массы заявлений о нарушениях. Из 415 заявлений к 26 октября подтвердились только 4 нарушения, по 12 велись судебные разбирательства, еще восемь комиссия только рассматривала, а большая часть заявлений оказались дублирующими. Комиссия не нашла нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования избирателей 18 сентября. По итогам проверки строгие выговоры получил председатель и секретарь участковой избирательной комиссии муниципального района в Кушнаренково, три председателя УИКов на территории Уфы получили по выговору, семь руководителей участковых избиркомов пришлось освободить от обязанностей. Как отмечает «Коммерсантъ», оргвыводы башкирской комиссии последовали за призывом вышестоящей ЦИК «избавиться от нарушителей». Чистки могут продлиться до конца года. Но еще к одной рекомендации Москвы — передать информацию о нарушителях в правоохранительные органы — в Башкирии пока не прислушались.

Вторичка подросла

2 ноября «SterlitamakTime» сообщил, что Уфа возглавила рейтинг городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье на октябрь 2016 года. Столица Башкирии оказалась лидером рейтинга — средняя стоимость вторичного жилья в Уфе выросла на 1,48% (913 рублей) по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,17% по сравнению с началом года. Это самый высокий показатель среди всех российских городов-миллионников. На втором месте рейтинга расположился Волгоград. Там за месяц цены на вторичное жилье выросли на 1,14%.

Игрушки для Луганска

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Башкирии объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской народной республики. Акцию организует «Башкирский союз ветеранов боевых действий». Сбор продлится до 16 декабря — организаторы рассчитывают успеть доставить детям ЛНР новогодние подарки. Принимаются продукты питания, строительные материалы, новые теплые вещи, одежду, спортивные принадлежности. Особо востребованны детское питание, новогодние подарки, новогодние игрушки, канцтовары. Также можно перевести деньги на особый счет с пометкой «Благотворительная помощь ЛНР».

О семенах и саженцах

«Уфа-пресс» 2 ноября отметил, что в Башкирии не реализуются свои семена, а вместо саженцев продают контрафакт. Об этом говорили в Госсобрании Башкирии на заседании рабочей группы по мониторингу ситуации в садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве региона. По словам зампредседателя республиканского парламента Франиса Сайфуллина, в регионе реализуются семена своих овощей: моркови и огурцов. А местное предприятие «Башсортсемовощ», имеющее неплохие мощности, этим не занимается. Замминистра сельского хозяйства Ильдар Насыров ответил, что это акционерное общество и власти на него повлиять не могут. В Башкирию завозят некачественный посадочный материал из других регионов, который не районирован, то есть, не адаптирован к местным климатическим условиям. В то время как в республике надо внедрять свои сорта. Руководитель Кушнаренковского селекционного центра Ринат Шафиков предложил продавцов-обманщиков бить рублём. При отсутствии у них сертификатов наказывать солидными штрафами.

В топ, да результат не тот

3 ноября «Business FM Уфа» сообщил, что по уровню развития субъектов малого и среднего предпринимательства республика входит в топ-10 по стране. Однако последние три года динамика этих показателей отрицательная: значительно снизилось количество индивидуальных предпринимателей, не растет число средних предприятий, низкая доля инновационной продукции. Вывод — малый бизнес пока не оказывает влияния на экономику республики. Директор Института социально-экономических исследований Уфимского научного центра Российской академии наук Дамир Гайнанов считает, что по количественному стандарту Башкирия находится ниже границы международного уровня — фактически 57% от международного стандарта. В соотношении по видам экономической деятельности по республике преобладает (46%) сфера торговли, торговой деятельности. Проведенный Госкомитетом республики по предпринимательству и туризму анализ статистических данных по количеству занятых в сфере малого бизнеса показал, что в расчете 31 человек на 1 тысячу жителей Башкирия сегодня занимает 75 место из 85 регионов страны.

Подорожала картошка

«Спутник ФМ» в этот день отметил, что в Башкирии, по сообщению Башстата, на 3,2% подорожал картофель. Стоит отметить, что на некоторые остальные продовольственные товары цены увеличились незначительно, а по некоторым позициям — даже снизились (репчатый лук, сахар, пшено). Так, например, за неделю увеличились цены на сливочное масло на 3,2%, морковь — на 2,0% черный чай — 1,6%. Также подорожал хлеб из ржаной муки — на 1,1%, теперь покупатель отдаст за буханку хлеба более 40 рублей. На 1,0% поднялась цена шлифованного риса. Как отметили специалисты Башстата, некоторые продукты немного подешевели: лук репчатый — на 6,1%, сахар — на 3,8%, гречка — на 1,8%.

Та ли квалификация?

«Коммерсантъ в Уфе» 3 ноября сообщил, что власти Башкирии до конца года намерены завершить подключение к всероссийскую системе мониторинга публичных данных, которую создает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Целью системы является раннее предупреждение возникновения межнациональных и межконфессиональных конфликтов в регионах. Критерии оценки угроз пока не раскрываются. Оператором этой работы в Башкирии выбран Центр гуманитарных исследований при минкульте республики — профиль деятельности центра в начале года был специально пересмотрен для проекта ФАДН. С марта структуру возглавляет экс-сотрудник регионального УФСБ Марат Марданов, до 2013 года курировавший взаимодействие с партиями и общественными объединениями в администрации Рустэма Хамитова. 82 региона РФ уже подключились к системе ФАДН. Башкирский оператор планирует сделать это до 25 декабря. На днях центр разместил закупку на техническое подключение к системе мониторинга и ее настройку под местную специфику. Стоимость работ определена в 2,13 млн руб. Имеет значение, какие эксперты анализируют сообщения СМИ и интернет-порталов и какие выводы они доводят до ФАДН. Судить о квалификации сотрудников Центра гуманитарных исследований пока сложно.

В Башкирии временно исполняющим обязанности министра внутренних дел республики назначен генерал-майор юстиции Виктор Михайлов, который до последнего времени являлся заместителем министра внутренних дел и одновременно руководил Главным следственным управлением, сообщает 7 ноября ресурс Proufu. Предыдущий глава МВД Башкирии Михаил Закомалдин был освобожден от должности министра внутренних дел республики 31 октября текущего года указом президента России Владимира Путина. Этому событию предшествовала череда скандалов в башкирских правоохранительных органах.

Виктору Михайлову 58 лет, он родом из Омской области. Учился сначала в Омской высшей школе милиции, а потом — в Академии МВД России. В органах внутренних дел работает с 1979 года. В 2007 году был назначен заместителем начальника УВД по Омской области — начальником областного следственного управления. В июне 2011 года указом президента РФ назначен заместителем министра внутренних дел по Башкортостану — начальником Главного следственного управления. Имеет государственные и ведомственные награды.

8 ноября врио министра проведет личный прием граждан.