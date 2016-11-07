Киев, 7 ноября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош готов отдать приказ украинским националистам штурмовать администрацию президента Украины Петра Порошенко, если нынешние власти тотально предадут национальные интересы страны. Такое заявление Ярош сделал в интервью изданию «Украинская правда», опубликованном сегодня, 7 ноября.

ИА REGNUM

Ярош, который сейчас является депутатом Верховной рады, заявил, что готов свергнуть действующую власть на Украине, если политики тотально предадут национальные интересы.

«Революция не завершена. Мы начали процесс в 2013 году на Майдане, но до сих пор не реализованы те идеи, за которые мы стояли. Если власть тотально предаст национальные интересы, то я использую все свои возможности для того, чтобы её убрать и привести на этот раз уже нормальных людей», — сказал экстремист.

Напомним, именно Ярош и его люди стали основным силовым элементом уличных протестов на Евромайдане, которые привели к насильственному захвату власти на Украине в феврале 2014 года. Затем «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимал активное участие в военных действиях в Донбассе, пытался отправить свои отряды на подавление гражданского движения в Крым, сжег заживо активистов «Антимайдана» в одесском Доме профсоюзов.

Уже после избрания нынешнего состава Верховной рады и нынешнего президента Порошенко «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намекал на новый переворот, но так и не перешел от слов к делу. Формально Ярош больше не является руководителем ПС, но сохраняет свое влияние в националистической и экстремистской среде.