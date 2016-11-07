Тбилиси, 7 ноября, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс отказалась от места в грузинском парламенте, сообщают «Известия» со ссылкой на грузинские СМИ.

U.S. Department of State Чета Саакашвили с четой Обама

Сандра Руловс получила место в парламенте Грузии по результатам октябрьских выборов, в которых она участвовала по партийным спискам. 7 ноября она обратилась в ЦИК Грузии с официальным заявлением о приостановке действия своего депутатского мандата.

Напомним, в грузинский парламент нового созыва Сандра Руловс прошла в числе 27 депутатов от партии «Единое национальное движение» (ЕНД). После первого тура парламентских выборов, 8 октября, лидер партии ЕНД Михаил Саакашвили предложил ее членам отказаться от участия во втором туре выборов, а избранным депутатам порекомендовал сдать свои мандаты и отказаться от работы в парламенте Грузии. Большинством голосов членов партии ЕНД эти предложения Саакашвили были отвергнуты.