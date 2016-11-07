Ханты-Мансийск, 7 ноября, 2016, 20:10 — ИА Регнум. В Югре журналист прикинулся пьяным водителем. И практически не нашлось людей, которые его бы остановили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УГИБДД.

«С целью привлечения внимания общественности к проблеме управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, установления коэффициента сознательности и гражданской позиции жителей Пыть-Яха. госавтоинспекторы совместно с журналистами провели социальный эксперимент», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Один из работников телекомпании демонстративно изображал пьяного автовладельца, ронял ключи и пытался открыть дверь от машины. За подставным автомобилем, припаркованным на стоянке у городского рынка, наблюдали несколько скрытых камер. Мужчина с шаткой походкой, бутылкой пива в руках садился за руль автомобиля, включал громко музыку и вёл себя крайне вызывающе. Эксперимент длился час. Мимо пьяного автомобилиста прошли десятки человек. Однако за час эксперимента никто из окружающих не только не позвонил в полицию, но и не сделал элементарного замечания.

Тогда мнимый пьяный стал приставать к прохожим — просить открыть дверь от автомобиля. При этом сотрудник телекомпании рассказывал, почему выпил и куда ему необходимо якобы срочно ехать. Сознательный житель города несколько минут убеждал актёра не садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и даже предложил подвезти. Кроме двух неравнодушны граждан, на «пьяного» водителя никто не обратил внимания.

Что не удивительно для этого югорского города. Напомним, в июне этого года чиновник из горадминистрации Пыть-Яха в состоянии сильного опьянения врезался в опору электроосвещения. Мало того, в его машине нашли гашиш. Госавтоинспекторы отметили, что чиновник и ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В июле прошлого года пьяный житель Пыть-Яха на своем вездеходе ГТТ устроил ночной вояж по улицам города. Он повредил клумбы и бордюрное ограждение. На удачу никто не пострадал. Однако он оказался без прав на управление гусеничного тягача.

Ранее, в мае 2015-го, в Пыть-Яхе пьяный водитель протаранил автомобиль сотрудников ДПС. Два госавтоинспектора получили травмы различной степени тяжести. Он также ранее был лишен прав на вождение из-за прошлых похождений за рулем.

Впрочем, госавтоиснспекторы Югры отмечают за 9 месяцев с начала года снижение на 7,3% (с 192 до 178) числа автоаварий по вине «пьяных» водителей, на 25% снижение количества погибших в них людей (с 44 до 33) и раненных на 13% (с 269 до 234). Сотрудники Госавтоинспекции Югры при несении службы особое внимание уделяют категории водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.

На дорогах округа за 9 месяцев выявлено 7004 пьяных водителя за рулем. В прошлом году за аналогичный период выявлено 8982 водителя.

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием. За 9 месяцев этого года на территории округа выявлено 1217 преступлений указанной категории, из них по 1061 факту возбуждены уголовные дела. В суд направлено 858 дел, по 417 вынесены обвинительные приговоры.