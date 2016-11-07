Чебоксары, 7 ноября, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Лидер чувашских коммунистов, первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Валентин Шурчанов встретился с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. На встрече, в частности, были обсуждены вопросы бюджетного обеспечения, проблемы в здравоохранении, транспортной сфере и вопрос по концерну «Тракторные заводы». Об этом коммунист сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, отметив, что встреча прошла «продуктивно, нормально». Месяцем ранее с главой региона встречался руководитель чувашских справороссов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Cap.ru, Борис Филатов Валентин Шурчанов и Михаил Игнатьев

Сегодня, 7 ноября, на митинге в Чебоксарах в честь Великой октябрьской революции, Валентин Шурчанов сообщил, что днём он встречался с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. По его словам, инициатива была со стороны руководства республики, так как сейчас принимается бюджет на 2017 год. По его мнению, это была «протокольная встреча, хотя кое-что конкретно удалось обсудить».

«Мы говорили о том, чтобы совместно работать в области бюджетного обеспечения Чувашской Республики из федерального бюджета. У правительства республики много предложений. И, конечно, я, как первый заместитель главы комитета по бюджету, буду поддерживать эти вопросы, продвигать их. Также был целый ряд других конкретных предложений. Я говорил о том, что Порецкому району надо районную больницу поддержать, отремонтировать. Алатырь и Шумерля жалуются на то, что государственное автотранспортное предприятие «Чувашавтотранс» сокращает представительства и маршруты. Категорически против! Тем более Шумерлинское ПАТП очень важно: ещё в советское время играло мобилизационную роль, в сложных чрезвычайных обстоятельствах там была площадка, когда машины со всей округи собирались и перенаправлялись в другие точки. Думаю, что они эти вопросы позитивно рассмотрят», — полагает коммунист.

По его словам, также обсуждали проблему завода концерна «Тракторные заводы». «Внешэкономбанку надо порядка на 7−8 млрд рублей дать кредитных средств заводу, чтобы появились оборотные средства, чтобы предприятие начало работать», — говорит Валентин Шурчанов.

Оценивая встречу, депутат Госдумы отметил, что она прошла «продуктивно, нормально». «Это полезная встреча. Такие встречи, безусловно, надо проводить регулярно. И не раз в три месяца, а сразу при возникновении необходимости. Какие бы ни были у нас воззрения политические, идеологические — республике надо помогать. Здесь у нас никаких разногласий нет. И глава, и депутаты, и правительство понимают, что нужно совместно работать», — подчеркнул глава чувашского отделения КПРФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября Михаил Игнатьев встретился с лидером чувашских справороссов, главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В официальном релизе отмечалось, что «обсуждался широкий круг вопросов, которые касались внедрения в республике перспективных технологичных программ, позволяющих выпускникам вузов реализоваться в разных сферах и способствующих повышению финансовой грамотности населения».

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Анатолий Аксаков сообщил, что на рабочей встрече Михаил Игнатьев обозначил ряд вопросов, которые правительство Чувашии попросило «помочь решить на федеральном уровне». «Первый вопрос связан с реструктуризацией кредитов, который был предоставлен Чувашской Республике, направленных на замещение коммерческих кредитов. Республика получила почти 6,5 млрд рублей — в следующем году почти половину этих кредитов надо возвращать. Эта сумма — неподъёмная для бюджета. Они просили рефинансировать и реструктурировать эти долги», — сказал Анатолий Аксаков, отметив, что он уже «предложил федеральному Минфину выдавать бюджетные кредиты регионам на более длительный период».

Также «была высказана просьба» по поводу строительства многопрофильной поликлиники в Чебоксарах, на которую чувашские власти «хотели бы привлечь» 100 млн рублей федеральных средств. «Уже провёл переговоры с Минздравом России, они в принципе готовы включиться в этот процесс. Но есть поручение президента о выделении федеральных средств только на пусковые объекты или те, которые будут завершены. Так как строительство в Чебоксарах не начато, то скорее всего, следующий год правительству республики придётся самому вытаскивать проект. Но работу ещё провожу. Сейчас наша задача — биться за 2018 год», — сообщил лидер чувашских справороссов.

Депутат также отметил, что была озвучена проблема по строительству школы на улице Гладкова в Чебоксарах, которая возводится за счёт федеральных средств: «Федералы ставят очень сжатые сроки, которые не вмещаются в нормативные сроки, требуемые для строительства». Ещё одна проблема связана с финансированием: в виде аванса регион получает только половину средств — в результате подрядчик вынужден брать кредит, что ведёт к удорожанию проекта. Парламентарий выступает за ритмичное финансирование, «то есть по мере выполненных работ».

Был поднят вопрос по работе нового полигона твёрдых бытовых отходов в Новочебоксарске, чтобы «снизить тарифное бремя для предприятий». «Это кричащая проблема. Проект должен развиваться, но без тарифного давления», — подчеркнул справоросс. По его словам, в продолжение обсуждения он предложил увязывать концессионные соглашения со специнвестконтрактами, чтобы было выгодно инвестировать в ЖКХ. Это предполагает полное освобождение инвестора от налогов на определённый период до покрытия всех инвестиционных расходов. «Это моя идея, и в общем, национальная идея», — сказал Анатолий Аксаков.

«Ключевой проблемой с точки зрения масштаба» для Чувашии является ситуация на тракторном концерне. «Сейчас идут переговоры с ВЭБом, премьером Медведевым. С тем, чтобы провести своего рода реструктуризацию бизнеса этого завода. Будет выделяться оборонная и гражданская части. В свою очередь, в гражданской части будет отдельно выделяться то, что связано с вагоностроением, сельхозмашиностроением, тракторным машиностроением. Выходим на финишную прямую решение вопроса», — сказал депутат Госдумы.

«Мы обсуждали конкретные рабочие вопросы. Политику вообще не обсуждаю. Меня, скорее, администрация главы Чувашии пытается втянуть в политику», — высказал мнение Анатолий Аксаков.

Напомним, на сентябрьских выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» набрала в Чувашии 50,92% голосов (в РФ — 54,2%). Число думских мандатов у Чувашии увеличилось с четырёх до пяти, но не за счёт «Единой России» — это «Справедливая «Россия» удвоила чувашское представительство в Госдуме. Сегодня Чувашию в федеральном парламенте представляют пять депутатов: единороссы Алёна Аршинова (партсписок) и Леонид Черкесов (одномандатный округ), справороссы Анатолий Аксаков (одномандатный округ) и Олег Николаев (партсписок), коммунист Валентин Шурчанов.

И только оппозиции удалось войти занять руководящие места в комитетах. Напомним, Валентин Шурчанов является первым заместителем председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, также состоит в двух комиссиях — счётной и по рассмотрению расходов федерального бюджета на обеспечение национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности. Лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков, который в прошлом созыве работал главой комитета по экономической политике, сейчас занял пост председателя комитета по финансовому рынку. Его соратник Олег Николаев, помимо членства в комитете по бюджету, вошёл в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Единоросс Алёна Аршинова, которая в предыдущем созыве была заместителем главы комитета по образованию и науке, в нынешнем созыве работает рядовым членом комитета, но при этом вошла в состав счётной комиссии. Только Леонид Черкесов (единоросс и экс-глава Чебоксар) остался без дополнительной нагрузки, довольствуясь рядовым членством в комитете по федеративному устройству.