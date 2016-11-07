Тюмень, 7 ноября, 2016, 20:06 — ИА Регнум. В Тюмени осуждены участники банды за убийства и разбои в Тюменской и Свердловской областях. Двоих из них приговорили к пожизненному заключению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

Михай Мункачи. Убийство. 1882-1887

Сегодня Тюменский областной суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей Тюмени: 54-летнего Виктора Савина, его 29-летнего сына Вячеслава Cавина, 34-летнего Дмитрия Максимова, 29-летнего Сергея Нешатаева, а также 38-летнего жителя села Бердюжье Тюменской области Антона Чеминавы.

Судом установлено, что Виктор Савин осенью 2008 года создал банду для нападения на обеспеченных людей. В основном, это были предприниматели, проживающие в коттеджах за городом. В состав банды в разное время вошли его сын Вячеслав и его друзья — Максимов и Нешатаев. Также участвовали в ряде преступлений Чеминава и Андрей Чернов, которого впоследствии убили Виктор Савин и Максимов.

На вооружении группировки находилось 5 единиц огнестрельного оружия (автомат АКС-74, 2 пистолета и 2 карабина), 955 боевых патронов, 8 тротиловых шашек. Впрочем, в ход шли молотки и даже перфоратор. К каждому преступлению они тщательно готовились: просчитывали все возможные варианты развития событий и распределяли роли.

С помощью портативных и стационарных радиостанций злоумышленники поддерживали связь между собой, а также прослушивали каналы связи водителей-дальнобойщиков.

С ноября 2008 года по январь 2014 года бандиты на территории Тюменской и Свердловской областей совершили 10 разбойных нападений, убили 7 человек, среди них — две женщины, одна была беременная.

Так, 15 мая 2010 года Савины, Максимов и Чернов совершили разбойное нападение на предпринимателя и убили его в селе Туринская Слобода Свердловской области. Добычей злоумышленников стал автомобиль Toyota Land Cruiser и другое имущество бизнесмена общей стоимостью более 2,1 млн рублей.

В июне того же года главарь банды решил убить своего сообщника Чернова, которого стали разыскивать правоохранительные органы. Он опасался, что в случае задержания Чернов выдаст их. Виктор Савин вместе с Максимовым обманным путем вывезли Чернова из рабочего поселка Тугулым Свердловской области, где он скрывался от правоохранителей, в Тюменскую область, где в лесном массиве Максимов застрелил его. После этого они вернулись в Тугулым, где Савин удушил жену Чернова электрошнуром.

По наводке жителя села Бердюжья Тюменской области Антона Чеминавы в октябре 2011 года и апреле 2012 года были совершены преступления в отношении двух бердюжских предпринимателей. Добычей злоумышленников стали деньги и имущество общей стоимостью более 6,7 млн рублей.

А ночью 2 августа 2013 года отец и сын Савины, Максимов совершили разбойное нападение на тюменского предпринимателя и его беременную сожительницу, которые проживали в одном из садоводческих товариществ вблизи поселка Винзили Тюменского района. Разбойники избили бизнесмена монтировкой, элетрошокером, требуя указать место хранения денег. Получив отказ, злоумышленники обыскали дом и завладели 151 тыс. рублей, карабином, охотничьими ружьями, травматическим пистолетом, дорогими наручными мужскими часами, автомобилем потерпевшего Volkswagen Toureg. Но добыча им показаль маленькой. Они поместили потерпевшего и беременную в багажник Volkswagen Touаreg и вывезли в лесной массив, где продолжили требовать денег у бизнесмена. Получив отказ, Виктор Савин убил ножом предпринимателя, а затем и беременную женщину.

22 января 2014 года Савины и Максимов совершили разбойное нападение на семью предпринимателя в селе Каменка Тюменского района, завладев деньгами, ювелирными украшениями и часами на общую сумму более 128 тыс. рублей. Бизнесмен скончался в больнице от телесных повреждений, нанесенных злодеями.

Банда Савина отличалась особой жестокостью. Они отрезали у своих жертв кисти рук и головы, чтобы затруднить полиции работу в опознании. Как показала медицинская экспертиза, все осужденные — психически здоровы и адекватны.

В августе 2014 года были задержаны Савины и Максимов, а в декабре 2014 года — Чеминава. По решению суда они были заключены под стражу.

Нешатаев находился под подпиской о невыезде.

Согласно вердикту присяжных, Савины и Максимов признаны не заслуживающими снисхождения.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя. Главаря банды Виктора Савина и Дмитрия Максимова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Вячеславу Савину назначено 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Нешатаев осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Чеминаве назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 17 млн рублей. Суд удовлетворил иски по возмещении материального и морального вреда на общую сумму около 18 млн рублей.

Три иномарки Савиных и Максимова, на которые был наложен арест в ходе следствия, будут обращены в счет возмещения вреда потерпевшим.