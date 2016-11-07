Тбилиси, 7 ноября, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Грузии восстановит призыв на срочную службу, который был отменен решением бывшего министра обороны Тинатин Хидашели от 27 июня 2016 года. Об этом сегодня, 7 ноября, на презентации отчета о 100 днях деятельности на посту министра обороны сообщил глава Минобороны страны Леван Изория.

U.S. Army Europe Грузинские военнослужащие

Он отметил, что в условиях новой системы призыва на срочную службу, которую введет министерство, призывники будут пользоваться значительными льготами, увеличится их вознаграждение за службу, а также будет предоставлена возможность прохождения курсов боевой подготовки.

Изория пояснил, что принял решение о восстановлении призыва на срочную службу после продолжавшихся несколько месяцев консультаций.

По его информации, ежемесячное вознаграждение призывников увеличится с нынешних 7 до 50 лари, а также они смогут пользоваться выходными днями.

«В новой системе обязательной срочной военной службы будет обеспечена экономность расходов, поддержка компонента профессионального обучения призывников, а также их подготовка к резерву и контрактной службе», — заявил Изория.