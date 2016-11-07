Радио REGNUM: выпуск за 7 ноября
Москва, 7 ноября, 2016, 20:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Министерство обороны России вновь заявило об информационном вбросе, комментируя доклад об обстреле школы в Сирии. Оно также напомнило, что США не доставили в Алеппо ни одной крошки хлеба;
- Прокуратура Черногории заявила, что «российские националисты» готовили в стране переворот;
- Разведка и СМИ Великобритании взбудоражены российским танком «Армата». Правительство, тем временем, продолжает работу по реализации процесса выхода страны из Евросоюза.
- Ассанж заявил, что Клинтон финансируют те же, кто создавал запрещенную в России террористическую организацию «Исламское Государство»;
- Контрразведка Германии выявила в бундесвере двадцать джихадистов. В стране строят стены от мигрантов и планируют закрыть границу для нелегалов;
- Саркози считает, что кризис на Ближнем Востоке не преодолеть без участия России;
- Оппозиция Венесуэлы требует досрочного проведения президентских выборов. Удастся ли Мадуро остаться у власти?
- Спор вокруг Рязанского кремля станет уголовным делом для министра культуры;
- Бывший исполняющий обязанности губернатора Калининградской области назначен заместителем директора ФСБ России. Тем временем, действующий глава региона попал в скандал в связи с проведением форума национального единства;
- В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за снегопада. Задержаны десятки авиарейсов.