Бухарест, 7 ноября, 2016, 19:53 — ИА Регнум. «Президентские выборы в Молдавии являются решающими для будущего страны», — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в преддверии второго тура выборов президента Молдавии, который пройдет 13 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM, румынский лидер выразил надежду, что выборы в Молдавии пройдут «в соответствии с европейскими стандартами, в условиях справедливости и прозрачности».

ИА REGNUM Румыния и Молдавия

«Хочу подчеркнуть в данном контексте важность дальнейшего обеспечения внутренней стабильности и ответственности всего политического класса», — добавил он, призвав «расширить и углубить» стратегическое партнерство с Молдавией в направлении «евроинтеграции».

Экс-президент Румынии, лидер партии «Народное движение» Траян Бэсеску выразил уверенность, что во втором туре выборов победит экс-министр просвещения Молдавии Майя Санду. «Расчет прост. Молодые не вышли на голосование, но они выйдут во втором туре. По крайней мере я буду изо всех сил призывать граждан Республики Молдова, а их около 100 тысяч на территории Румынии, поити голосовать на девяти открытых избирательных участках, потому что их жизнь решается 13 ноября. Я считаю, что это их обязанность защищать свое прозападное будущее. Они видят, что произошло после того, как Румыния вышла из коммунистического блока и какое она получила развитие», — сказал Бэсеску.

Лидера социалистов Игоря Додона он назвал «пророссийским товарищем». В то же время Бэсеску сказал, что возможная победа Додона не остановит процесса объединения Молдавии с Румынией. «И с Майей Санду, и с Додоном проект [объединения] будет продолжаться. Этот проект не зависит от того кто придет [на пост президента Молдавии]», — добавил он.

Глава Сената Румынии Кэлин Попеску Тэричану в свою очередь заявил, что Румынии следовало бы более активно поддержать «проевропейские силы» Молдавии. «Я начинаю испытывать серьезное беспокойство. Я вижу большую разницу в позиции, которую Румыния занимает в последнее время, это похоже на довольно пассивную внешнюю политику, особенно, в отношении с Республикой Молдова. Я считаю, что мы должны иметь более активную роль в том, что касается помощи проевропейских сил. Нашего присутствия практически нет, и тогда пусть результаты не удивляют нас. Единственное, чего я хочу, чтобы молдаване, наши бессарабцы, хорошо подумали и сделали выбор, который станет наиболее благоприятным для их будущего и для их будущих поколений, то есть выбор, который сделает их ближе к ЕС, к демократическим ценностям и свободам, к перспективе сближения с Румынией. Здесь, я думаю, нам всем есть в чем себя упрекнуть, — сказал Тэричану в эфире телеканала Digi24.

Он также добавил, что Россия еще с 2008 года «приняла более агрессивный подход» в отношении Молдавии, и что, хотя Румыния является членом НАТО и ЕС, нахождение во главе Молдавии пророссийского кандидата не может не стать для нее «предметом озабоченности».

«Россия стала более агрессивной с 2008 года, но мы все никак этого не осознаем. Когда я говорю «мы», я имею в виду не только нас, румын, но и западников, которые так и не поняли, что вмешательство, произошедшее в Грузии, является сигналом того, что теперь Россия будет вести себя по-новому. Нахождение во главе Молдавии пророссийского кандидата не может оставить нас безразличными. Это должно быть предметом озабоченности для нас. Мы, как государство, чувствуем себя в большей безопасности, более защищенными будучи членами НАТО и ЕС, но мне не безразлична жизнь румын за Прутом», — сказал Тэричану.

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских «румынах» искусственна, поскольку формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи,. Однако факты оккупации этой территории с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять ее молдавское население «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.