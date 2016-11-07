Москва, 7 ноября, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Восстановления цены на нефть Brent от недавних минимумов в районе 45 долларов за баррель к 46 долларам за баррель недостаточно для того, чтобы задать рублю восходящий импульс. Нефть по-прежнему демонстрирует четкий нисходящий тренд, хотя и приблизилась к нижней границе долгосрочного диапазона, говорит эксперт Larson&Holz Владимир Кузовлев.

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«Российская валюта проигнорировала попытки нефти восстановиться. 7 ноября на ММВБ курс доллара вырос на 0,35% до 63 рублей 80 копеек, евро потерял 0,08% до 70 рублей 60 копеек», — отметил эксперт.

Настроения на рынках энергоносителей остаются подавленными, констатирует он. «Признаков консенсуса среди стран ОПЕК по-прежнему не наблюдается, хотя финальная встреча картеля, назначенная на 30 ноября, продолжает надвигаться. Высока вероятность того, что заседание завершится ничем. Это повлечет за собой масштабное разочарование рынков, которое выльется в волну продаж нефтяных фьючерсов. Вслед за котировками нефти вниз отправится и рубль», — прогнозирует аналитик. До конца ноября у курса доллара есть все шансы восстановиться выше 64 рублей и даже приблизиться к отметке 65 рублей, говорит Кузовлев. «Если ОПЕК все же разочарует игроков и не сможет принять мер поддержки рынка, стоимость Brent обрушится к минимумам августа в районе 41,50 долларов. Курс американской валюты при таком сценарии рискует оказаться у отметки 70 рублей», — предполагает эксперт.