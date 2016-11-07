Воскресенск, Московская область, 7 ноября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Женщина случайно застрелилась в подмосковном тире из травматического оружия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области

Джеймс Тиссо. На прицеле. 1869

По предварительным данным, утром 5 ноября 27-летняя женщина приехала в лесной тир с земляной насыпью по периметру. При невыясненных пока обстоятельствах женщина получила огнестрельное ранение в голову из травматического оружия. В результате она скончалась на месте. В качестве основной гипотезы происшествия рассматривается ранение из-за неосторожного обращения с травматическим оружием.

По данному факту следственный отдел по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.