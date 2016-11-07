Бухарест, 7 ноября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Румыния заинтересована в развитии отношений с Китаем в области атомной энергетики, сельского хозяйства и инвестиций. Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, об этом заявил премьер-министр Румынии Дачиан Чолош на состоявшейся в Риге встрече со своим китайским коллегой Ли Кэцяном.

Иван Шилов ИА REGNUM

Чолош сказал, что Румыния открыта для китайских инвестиций в инфраструктуру, например, в портовую сферу, а также для сотрудничества в сфере туризма. Он добавил, что главные направления румынско-китайских совместных проектов касаются атомной и тепловой энергии.

В свою очередь Ли Кэцян заявил, что его страна готова к расширению сотрудничества с Румынией в этих областях, а также видит своей целью рост двусторонней торговли с Румынией.

Встреча состоялась в рамках саммита глав правительств государств Центральной и Восточной Европы и Китая в формате «16 + 1», проходившей в Латвии. О развитии отношений с Китаем Чолош говорил и на самом заседании форума.

«Мы ожидаем конкретных сигналов от китайских властей для допуска румынских агро-продовольственных товаров на китайский рынок. В первую очередь я говорю о мясе и мясных продуктах», — сказал румынский премьер.

Также, по его словам, с китайской стороной обсуждаются проекты, связанные с модернизацией электростанции Rovinari и АЭС в Чернаводэ. «Хочу подчеркнуть тот факт, что был достигнут значительный прогресс и по проекту электростанции в Ровинарь и Черноводной, на реакторах №3 и №4. Мы находимся на продвинутой стадии переговоров, но имеются некоторые моменты, которые необходимо прояснить, и по которым нам нужна четкая позиция китайской стороны. Мы должны принимать во внимание правила европейского рынка, что должно найти отражение в договоре», — сказал Чолош.

Глава румынского правительства заявил, что он также заинтересован в развитии туризма между двумя странами. «В связи с этим уже были предприняты шаги, чтобы облегчить административный аспект получения визы для китайских туристов, посещающих Румынию, и есть возможность даже для запуска прямых авиачартеров из Китая в Бухарест», — сказал Чолош.

В рамках саммита премьер-министр Румынии также провел двусторонние встречи с коллегами из Латвии, Польши, Словакии и Сербии.