Берлин, 7 ноября, 2016, 19:22 — ИА Регнум.



Биржа

Фондовый рынок России в этом году просел, поэтому российские акции сегодня дешевы. Но высокие риски и волатильность не снижают их привлекательность, пишет портал Börse Оnline (BO).

С февраля фондовый рынок России является одним из самых привлекательных в мире. По сравнению с индексами DAX и развивающихся рынков MSCI Emerging Markets, русский рынок на протяжении последних восьми месяцев рос значительно лучше. Но те, кто инвестирует в растущие рынки, обеспокоены тем, что российский рынок является слишком волатильным.

Как отмечает издание, аналитики Raiffeisen Capital Management ожидают, что рост ВВП в России в 2017 году составит 1 — 2% и положит конец двухлетнему спаду. Кроме того, российский Центральный банк начал снижать ставки. Что касается дальнейшего улучшения ситуации, то эксперты по-прежнему относятся к ним настороженно. Российские компании в настоящее время получают выгоду от улучшения потребительских настроений и восстановления цен на нефть. Несмотря на западные санкции, энергетическим компаниям помогает девальвация рубля, потому что их издержки измеряются в рублях, а выручка в иностранной валюте. На энергетический сектор на российском фондовом рынке приходится 49%.

Важным фактором и игроком на рынке акций в России является государство. При этом доходность российских акций составляет в среднем 5% годовых, что значительно больше, чем в целом в мире, добавляет BO.