Рим, 7 ноября, 2016, 19:19 — ИА Регнум.



Camera dei deputati Паоло Джентилони

«Кто бы ни победил на выборах, США должны поддерживать с Россией «двойные отношения», совмещая твердость и диалог», — подчеркнул министр иностранных дел Паоло Джентилони во время официального визита в Тбилиси. Его заявление передает ИА Agenzia nuova. Глава итальянского МИДа находится с трехдневным визитом на Кавказе. Джентилони посетит Грузию, Азербайджан и Армению. Цель визита, как подчеркивает пресс-служба министерства иностранных дел, поддержать итальянские компании, работающие на Кавказе и наладить сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма.

Джентилони провел двустороннюю встречу со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, в ходе который отметил, что не хотел бы затрагивать тему динамики американской избирательной кампании накануне голосования, тем не менее он надеется, что отношения между Атлантическим альянсом и Россией будут развиваться в духе преемственности с линией предыдущей администрации США. «Мы должны иметь четкое представление о принципах, защищать их, успокоить наших союзников и не соглашаться на возврат к логике холодной войны. Мы должны поддерживать диалог с Россией, которая является крупнейшим соседом ЕС, но в то же время мы должны иметь твердую линию. Твердость и диалог всегда был ключевыми моментами итальянской политики в отношениях с Россией, я надеюсь, и что и линия США останется такой же после 8 ноября», — подчеркнул министр.

Как комментируют визит Джентилони итальянские СМИ, отношения между Грузией и Россией остаются по-прежнему очень напряженными из-за «сепаратистских» территорий Абхазии и Южной Осетии, эта «напряженность вылилась в военный конфликт 2008 года, который завершился принятием соглашения о восстановлении статуса-кво бывшей советской республики».

Пресс-служба министерства иностранных дел Италии отмечает, что Паоло Джентилони — первый министр иностранных дел Италии, который посещает Грузию, Армению и Азербайджан после «приобретения ими независимости». Между Италией и Грузией подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области начального и среднего образования.