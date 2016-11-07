Вашингтон, 7 ноября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Согласно последним социологическим опросам в США, кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на шесть процентных пунктов. Такие результаты показали общенациональные социологические опросы, проведенные NBC и исследовательской организацией SurveyMonkey.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуэль

Сообщается, что опросы проводились с 31 октября по 6 ноября и показывают, что на президентских выборах за Клинтон отдадут свои голоса 47% опрошенных, за Трампа — только 41%.

По данным опросов ABC и The Washington Post, Клинтон опережает Трампа на 4 процентных пункта.

Стоит отметить, что практически вся американская пресса играет на стороне Клинтон и проводимые ею социологические опросы сложно назвать объективными.

Выборы в США пройдут завтра, 8 ноября. Помимо выборов президента и вице-президента, граждане США переизберут всех 435 членов Палаты представителей и 34 из 100 сенаторов Конгресса, а также губернаторов 12 штатов и двух территорий ((Пуэрто-Рико и Американское Самоа) и мэров в 15 крупных городах.