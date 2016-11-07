Москва, 7 ноября, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Одна из участников скандально известных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян приговорена к 40 часам общественных работ за неуплату одного из штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает НТВ.

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Суд постановил, что многократные уклонения Багдасарян от уплаты штрафов, ее неоднократные привлечения к административной ответственности, более не позволяют назначать ей наказание в виде штрафа. Теперь Багдасарян будет заниматься общественным физическим трудом в свободное от работы и учебы время. В случае отказа от этих работ Багдасарян заплатит штраф в сумме от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Напомним, в мировой участок Савеловского суда Москвы поступили материалы по 51 факту неуплаты Марой Багдасарян штрафов ГИБДД. Стоит отметить, что ранее по одному из административных протоколов она уже была оправдана в суде.

Багдасарян была задержана правоохранителями 6 ноября на Ленинском проспекте в Москве за нарушение правил парковки. Кроме того, ей вменяется уклонение от уплаты административных штрафов за нарушения правил дорожного движения (ст. 20.25 КоАП РФ), по факту которых в ее отношении составлен 51 административный материал. По этой статье предусмотрено наказание от штрафа в сумме 1 тыс. рублей до 15 суток ареста.

Напомним, Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках «золотой молодежи» на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen. За свое участие в этой скандальной выходке и нарушение правил дорожного движения она ранее отбыла 10-дневный административный арест. Позднее Багдасарян заявляла о том, что она намерена опубликовать записи переговоров с сотрудниками столичной полиции, якобы вымогавшими 500 тыс. долларов у владельца Gelandewagen Руслана Шамсуарова, осужденного на 300 часов общественных работ.