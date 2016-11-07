Москва, 7 ноября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев высказал опасения повышением вероятности разрушения Всемирной торговой организации, сообщает RT.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

По итогам своих переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, Медведев сообщил журналистам, что опасения отрицательного влияния ВТО на российскую экономику сменились опасениями крушения этой организации, которое может вызвать большие проблемы в регулировании мировой торговли и мировой экономики, которые могут иметь глобальный характер.

По словам Медведева, правительство России внимательно следит за процессами интеграции, происходящими в других странах.

Напомним, Россия официально вошла во Всемирную торговую организацию в августе 2012 года.