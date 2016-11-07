Тамбов, 7 ноября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. 2017 год Тамбов будет встречать в статусе новогодней столицы России. Сегодня, 7 ноября, оргкомитет проекта под руководством первого вице-губернатора, руководителя аппарата главы администрации области Олега Иванова рассмотрел план праздничных мероприятий. Тамбовчан и гостей города ждёт настоящая зимняя сказка с множеством сюрпризов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

eak_kkk Новогодняя ель

«Развитие внутреннего туризма — задача, которую ставит президент России. К Тамбову в конце года будет приковано внимание всей страны. Наша задача — реализовать весь комплекс мероприятий на самом высоком уровне, поэтому наш оргкомитет такой большой, у него самое широкое представительство: руководители региональных и муниципальных органов власти, федеральных структур, представители бизнеса, СМИ», — подчеркнул Олег Иванов.

В праздничную суматоху город погрузится уже в начале декабря. Как рассказал вице-губернатор Сергей Чеботарев, организаторы определили праздник как новогоднее путешествие по фестивалю «Зимние игры». До 8 января запланировано множество массовых мероприятий, о ключевых событиях говорили на сегодняшнем совещании.

Старт будет дан 10 декабря. В этот день проект «Новогодняя столица России» будет представлен на площадке у ДС «Кристалл». Состоится открытие зимней резиденции Деда Мороза, подъем флага, установка ледяного символа праздника, встреча делегации из Якутии, которая привезет холод. Также начнет работу съезд Дедов Морозов из разных регионов и стран, будет установлен рекорд в проведении самого большого хоровода и многое другое.

Знаковые мероприятия в новогодней столице будут проходить каждую субботу. Так, 17 декабря состоится праздник Снегурочек. 24-го будут торжественно открыты новогодние площадки и дан старт новогоднему квесту — город будет символично украшен в разных местах, где нужно сфотографироваться, чтобы получить специальный приз. 25 декабря в Тамбове представят большую коллекцию ледяных скульптур, которые украсят весь парк усадьбы Асеевых.

Главное событие произойдёт 31 декабря. На специальном поезде в Тамбов прибудет российский Дед Мороз. Он объедет весь город, посетит все праздничные площадки и социальные учреждения. Шествие Деда Мороза будет сопровождать выступление ансамбля барабанщиков, уличного театра, сказочных персонажей. Вечером торжественно зажгут главную новогоднюю елку, заработают интерактивные программы, а завершит последний день 2016 года грандиозный фейерверк.

2 января в Тамбове откроется гастрономический фестиваль, который будет проходить в течение нескольких дней. 7 января начнутся Рождественские гуляния. В усадьбе Асеева состоится лазерное шоу и Рождественский бал, по всему городу будут проходить концерты, работать ледовые катки и праздничные площадки.

Всего организаторы определили семь главных площадок. Это Французский сквер, парк Победы, парк Боратынского, площадь Ленина, ДС «Кристалл», Дворец Асеева и КДЦ «Мир». По городу пустят новогодний автобус, на котором можно добраться до главных мест празднования. На улицах Тамбова развернутся продуктовые и ремесленные ярмарки, елочные базары и театральные постановки. И, конечно же, областной центр будет особо украшен с помощью световых конструкций, иллюминации, зеркальных инсталляций, а на площади Ленина «вырастет» настоящий зимний лес. Кстати, внести свою лепту в праздничное убранство Тамбова может любой желающий. Организаторы планируют объявить конкурс на лучшее украшение домов и балконов, а предпринимателям предлагают посоревноваться в украшении витрин.

Оргкомитет также выбрал логотип проекта. Символом новогодней столицы станет тамбовский волк. Изображение этого героя также появится на улицах города. В ближайшее время заработает специальный сайт, на котором будет размещена подробная программа праздника.