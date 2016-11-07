Ленинградская область, 7 ноября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Следственным управлением СКР по Ленинградской области проводится проверка действий и.о. природоохранного прокурора Ленобласти Сергея Петриченко по заявлению о возможном превышении им должностных полномочий в ходе выездного рейда. Об этом сегодня, 7 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

«Материалы у нас были, проводилась проверка», — подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

По данным СМИ, на действия природоохранной прокуратуры пожаловались сотрудники фирмы «Софид-лес», на участок которой представители ведомства явились с проверкой. Сотрудники этой лесозаготовительной компании сообщили журналистам, что в ходе проверки представители прокуратуры «напугали там людей, избили человека, надели на него наручники и положили на землю», тем самым превысив свои должностные полномочия.

Вместе с тем, представители природоохранной прокуратуры заявили о нарушениях, которые допускала при вырубке леса эта компания.

«По факту вырубки 188 кубометров насаждений хвойных пород в полицию был направлен материал проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — сообщил журналистам источник в прокуратуре.

Напомним также, что 1 ноября бывший начальник Петриченко, экс-прокурор Ленобласти Станислав Иванов стал фигурантом громкого уголовного дела о взятках в общей сумме свыше 20 миллионов рублей. Иванова уволили из органов прокуратуры, но не стали помещать под стражу из-за тяжелой болезни обвиняемого.

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