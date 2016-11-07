Москва, 7 ноября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Минфин предлагает разделить полисы ОСАГО на три вида в зависимости от выплат, а также ввести санкции за просрочку направления мотивированного отказа, следует из второго блока поправок министерства к закону об ОСАГО.

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«Размер финансовой санкции, выплачиваемой страховщиком потерпевшему при просрочке направления ему мотивированного отказа в страховой выплате, устанавливается в размере 200 рублей за каждый день просрочки, что соответствует установленному в настоящее время размеру (0,05% от страховой суммы)», — говорится в материалах Минфина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в проекте поправок в закон об ОСАГО предусмотрено усиление «ремонтной составляющей»: страховая компания сможет решать, платить пострадавшему в ДТП деньгами или отремонтировать его машину. Если пострадавший пожалуется на качество ремонта, ЦБ РФ будет лишать компании права на выплаты в натуральной форме.