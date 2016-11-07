Чебоксары, 7 ноября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Чувашия, которая входит в топ-5 регионов страны по острым алкогольным отравлениям и смертности от них, продолжает притягивать всевозможных торговцев «фанфуриками» и алкоголем различного качества, в том числе контрафакта. В этом году в регионе изъято более 5 тыс. литров спиртосодержащей продукции, что вдвое больше, чем было в прошлом году — а число преступлений в этой сфере возросло на 72%. Правоохранительные органы бьют тревогу. Власти решают проблему на уровне следствия, пытаясь искоренить пьянство административно-запретительными мерами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Данные Минздрава Чувашии

«Рога и копыта» сменяют «Рога и копыта-2»

На координационном совещании при главе Чувашии по обеспечению правопорядка была обсуждена ситуация на алкогольном рынке республики. Глава Минэкономразвития региона Владимир Аврелькин сообщил, что продажу алкогольной продукции осуществляют 704 организации, алкоголь реализуют более чем 3 тыс. торговых объектов. Министерство, которое единолично выдаёт лицензию на продажу алкоголя, в I полугодии отказало в выдаче 16 организациям. На что глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин заметил, что полиция ещё в июле предоставила в Минэкономразвития материалы в отношении 14 организаций, из них только у двух лицензии были отозваны. При этом учредители одной из них тут же создали фирму под другим названием, вернув таким образом лицензию и продолжив работу.

«Что, нельзя было проверить, кто это берёт и для чего берёт?» — был эмоционален главный полицейский Чувашии.

«Читал ваши письма», — метнул взгляд в сторону правоохранителя Владимир Аврелькин. «Правильно вы говорите: он сегодня лишился лицензии на ООО «Рога и копыта», завтра создал «Рога и копыта-2» и снова имеет право получить лицензию. Так же, как и вы, обеспокоен, но, к сожалению, на сегодня у меня пока руки связаны», — признал министр экономики, сославшись на то, что ведомство выходило с инициативой о запрете выдачи лицензии в течение года тем учредителям, которые «засветились в нарушении законодательства продажи алкогольной продукции».

Бездействие власти

Критика правоохранителей вылилась в поручение о проведении служебного расследования в Минэкономразвития, «кто и как отписывался». Между тем, работа силовиков была видна в цифрах, которые действительно впечатляли. По данным полиции, в январе-сентябре 2016 года в Чувашии в сфере незаконного оборота алкогольной продукции зарегистрировано более 80 преступлений, что на 72,3% больше аналогичного прошлогоднего периода. Выявлено 331 административное правонарушение, задержано 38 фур с 1169 литрами алкоголя без надлежащих документов. Из незаконного оборота изъято свыше 5,1 тыс. литров немаркированной алкогольной продукции, либо маркированной поддельными знаками — что вдвое выше аналогичного прошлогоднего периода. Кроме того, по состоянию на 1 ноября изъято свыше 44,6 тыс. единиц так называемых фанфуриков (или 446 литров).

Проблемой остаются преступления в питейных заведениях, где алкоголь продаётся в разлив (так называемые «разливайки»): в Чебоксарах зарегистрировано свыше 100 таких преступлений. В столице Чувашии в настоящее время работают 40 «разливаек» — на них поступило 90 жалоб от горожан. «При этом выдача лицензий на реализацию алкогольной продукции возросла в два раза, — отметил замглавы администрации Чебоксар Михаил Жирнов, кинув камень в сторону Минэкономразвития. — Единственное, что мы можем предпринять и предпринимаем — увеличение расстояния от питейных заведений до объектов социальной сферы».

Из муниципалитетов больше всего критики досталась властям Новочебоксарска, на который приходится более половины «алкогольных» преступлений. При этом ситуация на протяжении последних лет не меняется. «По контрафактной продукции вообще практически не работаете. Хотя еще в прошлом году было указано на координационном совещании. Мы тут зациклились только на «фанфуриках», а тут контрафактной продукции очень много изъяли. Из Москвы идёт сюда. Масса контрафакта идёт, в том числе вино-водочных изделий», — отметил министр Сергей Неяскин.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев констатировал «бездействие» власти и предположил, что она может быть «в сговоре».

Пили и будут пить

По данным регионального управления Роспотребнадзора (со ссылкой на официальные данные федерального информационного фонда), по итогам 2015 года Чувашия заняла 4 место по показателю острых отравлений алкогольной продукции, уступив Туве, Иркутской и Кемеровской областям. По уровню смертности от острых отравлений алкогольной продукции Чувашия занимает второе место в стране после Марий Эл. «Может быть, мы по выявляемости, по документации более честно подходим», — пытался объяснить ужасающую статистику Михаил Игнатьев.

Читайте также: Чувашия лидирует в Поволжье по уровню смертности от пьянства

А также: Чувашия и Марий Эл — в числе самых «пьющих» регионов страны

По данным Минздрава Чувашии, за 9 месяцев 2016 года в республике зарегистрировано 793 случая отравлений спиртосодержащей продукцией (снижение на 18,3% к аналогичному прошлогоднему периоду), из них 182 закончились летальным исходом (снижение на 34,7%). Среди детей было зарегистрировано 37 случаев алкогольных отравлений, в том числе 30 случаев среди детей до 14 лет. Рост алкогольных отравлений произошёл в 10 муниципалитетах: Батыревском, Канашском, Козловском, Красноармейском, Красночетайском, Моргаушском, Чебоксарском, Яльчикском районах и городах Канаш, Шумерля.

«В Чувашии 32 аптечные сети отказались от продажи «фанфуриков». Часть аптек все-таки продает, поэтому на сегодняшний день мы решили создать некий общественный прессинг, чтобы после рейдов проводить рейтинг аптек — тех, которые попадаются на продаже как подросткам, так и взрослому населению, и тех, которые не продают… Пока другого способа нет, поэтому призываем добровольно отказаться», — призвала глава Минздрава Алла Самойлова. По её мнению, для потребителей альтернативой «фанфурикам» могут стать антисептические салфетки. На что было замечено, что во многом проблему может решить снижение объёма «фанфуриков» до 1 мл в ёмкости, что повлечёт и рост цены.

Продавал и буду продавать

В ходе совещания были заслушаны пояснения представителей организаций, допустивших факты продажи контрафактного алкоголя. Пояснения звучали довольно оригинальные. В частности, учредитель одной из фирм перевёл стрелки на «паршивую овцу» в виде продавщицы, которая продала «свою водку, оставшуюся после поминок». На ироничную реплику о том, что из всего объёма алкоголя «именно эту бутылку зацепили», последовал ответ, что это «закон подлости». Кто-то ссылался на поставщиков, пытаясь объяснить, почему в одной и той же партии выявляются ящик как «с ненормальной» маркировкой, так и «с нормальной». «Не надо сказки рассказывать, вводить в заблуждение. Вы всё это прекрасно знаете — вам приходит продукция по другой цене», — парировал на пояснения Владимир Аврелькин.

И вовсе анекдотично звучали слова о том, что пришлось вызывать полицию «просто за то, что украли зеркало». На что Валерий Жуковец заметил, что в отношении организации составлено 4 протокола за нарушения правил розничной продажи алкоголя, в том числе несовершеннолетним.

Также было отмечено, что большинство компаний в Чувашии, реализующих алкоголь, отказались от добровольной проверки качества продукции. Ни одна из компаний, присутствовавших на заседании, не стала объяснять, почему.