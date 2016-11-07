Магас, 7 ноября, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Задержка выплаты заработной платы бюджетникам недопустима. Виновные в этом должны понести наказание. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на заседании президиума правительства республики, посвященном вопросу невыплаты денежного вознаграждения за труд сотрудникам учреждений сферы образования, здравоохранения и других ведомств.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Для проверки фактов задержек заработной платы и выявления виновных будет создана специальная комиссия, которая даст оценку случившемуся и привлечет к ответственности должностных лиц, допустивших невыплаты, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе главы региона.

По словам Евкурова, «директор школы и бухгалтер должны получать зарплату в последнюю очередь», после учителей. То же самое, как отметил глава, относится и к руководителям органов власти и администрации руководителя региона.

«Если возникли проблемы, то вы должны были доложить об этом премьеру, а он в свою очередь проинформировал бы меня. И мы вместе нашли бы выход из сложившейся ситуации. Но вы этого не сделали и создаете проблемы на ровном месте», — заявил Евкуров.

Такой же критике подверглись и вице-премьеры, которые допустили несвоевременные выплаты зарплаты в курируемых ведомствах.

Отметим, ранее Минфин республики выступил с заявлением, в котором объяснил задержки выплаты заработной платы «низкой трудовой дисциплиной бухгалтеров некоторых учреждений».

По словам министра финансов РИ Руслана Цечоева, в Ингушетии внедрены автоматизированные системы по планированию и исполнению бюджета «АЦК-Планирование» и «АЦК-финансы». Но «многие бухгалтера не приобрели достаточных навыков работы в программах и игнорируют настоятельные рекомендации специалистов министерства и компании-разработчика», что ведет к «задержке осуществления платежей».

По заверению Цечоева, отныне зарплата будет выплачиваться регулярно два раза в месяц. Так, аванс за октябрь выплачивался 17−20 числа, а зарплата перечислена 3 ноября.

Проблемы с задержкой заработной платы педагогов, как отметил министр, возникли в трех новых школах и двух детских садах, которые вызваны регистрацией их новых юридических адресов и оформлением необходимой документации.

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