Новосибирск, 7 ноября, 2016, 18:29 — ИА Регнум. В Новосибирске суд отправил под домашний арест основателя компании «Сибпромснаб» Алексея Васильева. Об этом сообщили сразу несколько региональных СМИ. Бизнесмен проходит в качестве подозреваемого по делу о приготовлении к совершению убийства.

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По версии следствия, Васильев пытался убить бывшего чиновника Евгения Ваулина, который несколько лет занимал пост начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска, а затем возглавил управление Минрегиона по Сибирскому федеральному округу.

По некоторым данным, Ваулин и Васильев имели друг к другу претензии по части бизнеса в сфере металлопроката. «Бизнесмен приобрел пистолет Макарова и планировал самостоятельно совершить убийство давнего партнера, но довести до конца замысел не дали оперативники. Подозреваемый был задержан. По факту приготовления к убийству возбуждено уголовное дело», — сообщает «8 канал» со ссылкой на свой источник, близкий к следствию.

Меру пресечения вынес Первомайский районный суд Новосибирска. Следственные органы пока никак не комментируют данную информацию.

Отметим, что Алексей Васильев основал «Сибпромснаб» в конце 1990-х. Сейчас, по данным базы «Контур-Фокус», фирмой владеют Васильев и Сергей Коршаков. Чистая прибыль в 2014 году составила 3,3 млн рублей, выручка — 3,9 млрд рублей. В 2016 году компания «Сибпромснаб» заявила об уходе с рынка — к ЗАО и связанным с ним структурам были поданы иски о банкротстве, в числе заявителей выступал и Сбербанк. Евгений Ваулин несколько лет проработал помощником бывшего мэра Новосибирска Владимира Городецкого (сейчас Городецкий является губернатором Новосибирской области — прим. ИА REGNUM ). Потом Ваулин возглавлял администрацию Заельцовского района Новосибирска, был руководителем районной организации «Единой России», но в 2010 году он покинул пост главы района и стал начальником управления потребительского рынка мэрии Новосибирска. В 2013 году ушел из мэрии и возглавил управление Минрегионразвития РФ по Сибирскому федеральному округу. В 2014 году министерство было упразднено.

Сейчас Ваулин — один из учредителей ООО «Металлинвест» и ООО «Сибирский поставщик стали».