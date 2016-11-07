Великий Новгород, 7 ноября, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Новгородский областной суд принял к производству административный иск регионального отделения партии «Яблоко» о признании недействительными результатов выборов в Новгородскую областную думу шестого созыва. Об этом сегодня, 7 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новгородского «Яблока».

George Hodan Суд

В партии считают, что для отмены решения облизбиркома о результатах выборов в региональный парламент есть основания, которые, по мнению истца, свидетельствуют о нарушении прав и законных интересов партии «Яблоко» в Новгородской области.

Среди таких оснований в партии называют «необоснованный отказ» в предоставлении бесплатной печатной площади областным медиахолдингом ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (ОГАУ «АИК»), который посчитал, что один из пунктов предвыборной программы партии с требованием «отправить команду губернатора Митина в отставку» нарушает п. 2 ст. 50 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав. Из-за этого отказа партия была лишена возможности использовать бесплатную печатную площадь для распространения агитационных материалов в областной газете «Новгородские ведомости», а также в ряде районных газет, входящих в состав ОГАУ «АИК» в даты выхода, определённые протоколом облизбиркома о результатах жеребьёвки.

Также в иске партия заявляет о выпуске телепрограммы «Политическая кухня» в эфире телеканала «Новгородское областное телевидение» (его учредителем также является ОГАУ «АИК»), в котором за три дня до выборов экс-председателем Новгородского «Яблока» Иваном Гавриловым и ведущей программы Валентиной Бузмаковой, по мнению истца, распространялись заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию членов новгородского «Яблока» и кандидатов от партии в Госдуму и региональный парламент, а также содержались открытые призывы к избирателям не голосовать за «Яблоко».

Кроме того, в иске описываются действия кандидатов от «Единой России» по одномандатным округам № 14 и №15 (город Боровичи Новгородской области), которые, по мнению истца, «подпадают под признаки подкупа избирателей и могут являться основанием для признания решения о результатах выборов недействительным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер списка «Яблока» на выборах в Новгородскую областную думу Анна Черепанова после подведения итогов голосования заявила, что мандат партии «попросту украли».

В Новгородскую областную думу прошли четыре парламентские партии: «Единая Россия» получила 38,92%, КПРФ — 19,53%, ЛДПР — 17,3%, «Справедливая Россия» — 16,11%. Партия «Яблоко» набрала 4,83%. Для прохождения 5-процентного барьера ей не хватило 0,17%.