Махачкала, 7 ноября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Дагестане уволят с занимаемой должности преподавателя медицинского университета города Махачкалы, который позволил себе обнажиться перед студентами прямо во время лекции. Об этом журналистам объявил представитель Министерства образования и науки Дагестана.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Этюд обнажённой фигуры

Видео, на котором снято, как прямо на кафедре во время занятий препопадатель Камиль Магомедов скинул с себя всю одежду, потом прошелся возле доски, оделся и вышел из аудитории, появилось в интернете.

Такой странный флешмоб вызвал удивление в среде студентов. Они стали покидать аудиторию.

Как отмечают в вузе, Магомедов работал в вузе с 2006 года, с прошлого года исполнял обязанности доцента кафедры гистологии. Ранее в подобных странных выходках замечен не был. Теперь преподавателю придется пройти психиатрическую экспертизу.